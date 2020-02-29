Ιντλίμπ: Νεκρά από τουρκικά πυρά εννέα μέλη της Χεζμπολάχ

Εννέα άνδρες της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν από πλήγματα των τουρκικών δυνάμεων στη βορειοδυτική Συρία αργά το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε σήμερα ένας διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων που στηρίζουν τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σύμφωνα με αυτόν τον διοικητή, τα τουρκικά πλήγματα στοχοθέτησαν την έδρα της Χεζμπολάχ κοντά στην πόλη Σαρακέμπ του Ιντλίμπ, με “έξυπνους” πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ