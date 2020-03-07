Aργύρης Αγγέλου: «Νομίζω δύσκολα θα βλέπαμε κάποιο remake του “Παρά Πέντε”»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Αργύρης Αγγέλου στην κάμερα του «Ευτυχείτε» με αφορμή την επανάληψη της παράστασης «Ο συλλέκτης».

Ο ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις σειρές που προβάλλονται ξανά στο Mega αλλά και το reunion που έκαναν πριν λίγες ημέρες τα μέλη της ομάδας του «Παρά πέντε».

«Αισθάνομαι ότι δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτή η ιστορία και νιώθω πολύ έντονα την αγάπη του κόσμου”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αργύρης Αγγέλου προσθέτοντας πως «στο δρόμο πια με φωνάζουν Αργύρη! Πέρασαν 20 χρόνια αλλά το έμαθαν το όνομα μου. Οι πιτσιρικάδες κυρίως με φωνάζουν ακόμα Φώτη ή Λαζάρου».

«Είχα πάρα πολλά χρόνια να δω επανάληψη σειράς και είδα φέτος το πρώτο επεισόδιο στο Mega που ξανάπαιξε. Το χάζεψα γιατί έτυχε να είμαι σπίτι και ήταν περίεργο. Έχουν αποτυπωθεί ουσιαστικά τα νιάτα μας! Αυτά τα 15, 16 χρόνια που έχουν περάσει, όταν είσαι 25 και γίνεσαι 40, αποτελούν κομβικό σημείο που βλέπεις έντονα την αλλαγή» πρόσθεσε, επίσης, ο ηθοποιός.

Όσον αφορά την πρόσφατη επανένωση της ομάδας του Παρά Πέντε, που είδαμε μέσα από τα social media, ο Αργύρης Αγγέλου πρόδωσε πως «ο Γιώργος Καποτζίδης μας πήρε τηλέφωνο και είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε όλοι μαζί. Ίσως ήταν η ωραιότερη συνάντηση που είχαμε από τότε».

«Νομίζω δύσκολα θα βλέπαμε κάποιο remake του Παρά Πέντε, δεν είναι στα άμεσα σχέδια του Γιώργου», συμπλήρωσε ο πρωταγωνιστής του αγαπημένου τηλεοπτικού σίριαλ του Mega.