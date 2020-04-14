search
14.04.2020 14:12

Ιταλία: Τραγωδία σε γηροκομείο του Λέτσε – Άφησαν ηλικιωμένους να πεθάνουν από ασιτία (Video)

Τέλος τα επισκεπτήρια σε γηροκομεία και κέντρα φροντίδας ΑμεΑ - Media

 

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αποκάλυψη ότι δεκάδες ηλικιωμένοι εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους από το προσωπικό ενός γηροκομείου, όταν εκδηλώθηκαν στο ίδρυμα κρούσματα κορωνοϊού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιταλικής τηλεόρασης ορισμένοι από τους ηλικιωμένους πέθαναν στα κρεβάτια τους από δίψα και ασιτία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μega, στο γηροκομείο του Σολέτο στην επαρχία του Λέτσε, οι ηλικιωμένοι έμειναν χωρίς νερό και φαγητό επί ημέρες, όταν η διεύθυνση και το προσωπικό μπήκαν σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού.

Οι μαρτυρίες των γιατρών που πήγαν στο γηροκομείο στις 25 Μαρτίου, μετά από 3μιση ημέρες εγκατάλειψης, είναι αποκαλυπτικές για τη σιωπηλή σφαγή, όπως τη χαρακτήρισε εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης.

Ογδόντα από τους 87 τροφίμους ήταν θετικοί στον κορωνοϊό.

Τουλάχιστον 12 ηλικιωμένοι πέθαναν. Κάποιοι από αυτούς όχι από τον ιό, αλλά από δίψα και ασιτία.

Η διεύθυνση του ιδιωτικού γηροκομείου υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει εγκαίρως τις αρχές, αλλά ουδείς από τους υπεύθυνους αναλαμβάνει την ευθύνη.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες των ηλικιωμένων με συγγενείς τους.

Η Ιταλία διαθέτει περισσότερους από 6700 οίκους ευγηρίας, και σε πολλούς από αυτούς διεξάγεται ήδη έρευνα για πιθανή απόκρυψη θανάτων.

