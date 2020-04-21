«Βόμβα» από το Φεστιβάλ Βενετίας: Ισχύουν οι ημερομηνίες – «Κόντρα» με Κάννες

Το Φεστιβάλ Βενετίας συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της φετινής διοργάνωσης, η οποία κατά παράδοση γίνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη του στο ιταλικό πρακτορείο Ansa ο Ρομπέρτο Τσικούτο, πρόεδρος της Μπιενάλε Βενετίας, υπό την σκέπη της οποίας πραγματοποιείται η κινηματογραφική διοργάνωση, ισχύουν οι αρχικές ημερομηνίες διεξαγωγής 2 – 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Τσικούτο αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα συνεργασίας με το έτερο μεγάλο φεστιβάλ των Καννών, καθώς ο διευθυντής τους Τιερί Φρεμό δήλωσε μιλώντας πρόσφατα στο Variety ότι το ενδεχόμενο συνεργασίας είναι ανοιχτό σε περίπτωση ακύρωσης των Καννών.

«Βρίσκω ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Τιερί Φρεμό επαναλαμβάνει ότι εξετάζει την κατάσταση και δεν λέει τι προτίθεται να κάνει. Εμείς προχωράμε κανονικά, αλλά εάν οι Κάννες ακόμη σκέφτονται τι θα κάνουν, τότε δεν υπάρχει διάλογος» είπε ο Τσικούτο. Το αφεντικό της Μπιενάλε κατέστηκε σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι ζήτημα ανάληψης κοινής πρωτοβουλίας Βενετίας – Καννών.

Ωστόσο, σημείωσε ότι αναμένει πολύ μικρότερη συμμετοχή από το εξωτερικό λόγω της πανδημίας, προσθέτοντας ότι «οι νέες τεχνολογίες θα είναι σημαντικές για τα διεθνή ΜΜΕ».

Ο Ρομπέρτο Τσικούτο δήλωσε επίσης, ότι αναμένει από τις ιταλικές αρχές να παραχωρήσουν στη Βενετία ειδικό καθεστώς όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα και τις 6 – 7 κινηματογραφικές αίθουσες που θα πρέπει να είναι σε λειτουργία για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ.