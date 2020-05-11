H Κλοέ Καρντάσιαν έστειλε στη μαμά της βότκα, ηλεκτρονικό τσιγάρο κάνναβης και sex toy (Photos | Video)

H Κλοέ Καρντάσιαν ετοίμασε ένα καλάθι δώρων για τη μητέρα της Κρις Τζένερ, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

Η 35χρονη έστειλε όλα όσα θα χρειαζόταν μια μαμά, όπως ένα μπουκάλι βότκα, ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο κάνναβης και ένα sex toy.

H Κρις μοιράστηκε σε βίντεο στο Instagram τα δώρα που έλαβε. Το μπουκάλι βότκας Belvedere, έφερε την ετικέτα «Για την « Είναι περίπου πέντε η ώρα» μαμά».

Στη συνέχεια, δύο προφυλακτικά έγραφαν «Δεν επιτρέπονται παιδιά.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μαριχουάνας έφερε την ετικέτα «Για την «Με στρεσάρετε» μαμά».

Επιπλέον, το καλάθι περιλάμβανε ένα sex toy με ετικέτα «Για την «Μάλλον θα το κάνω μόνη μου» μαμά».