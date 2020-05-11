search
11.05.2020 13:10

H Κλοέ Καρντάσιαν έστειλε στη μαμά της βότκα, ηλεκτρονικό τσιγάρο κάνναβης και sex toy (Photos | Video)

«Ήταν απίστευτα τρομακτικό»: Η Κλοέ Καρντάσιαν μιλά για το πώς πέρασε τον κορωνοϊό - Media

 

H Κλοέ Καρντάσιαν ετοίμασε ένα καλάθι δώρων για τη μητέρα της Κρις Τζένερ, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

Η 35χρονη έστειλε όλα όσα θα χρειαζόταν μια μαμά, όπως ένα μπουκάλι βότκα, ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο κάνναβης και ένα sex toy.

H Κρις μοιράστηκε σε βίντεο στο Instagram τα δώρα που έλαβε. Το μπουκάλι βότκας Belvedere, έφερε την ετικέτα «Για την « Είναι περίπου πέντε η ώρα» μαμά».

Στη συνέχεια, δύο προφυλακτικά έγραφαν «Δεν επιτρέπονται παιδιά.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μαριχουάνας έφερε την ετικέτα «Για την «Με στρεσάρετε» μαμά».

Επιπλέον, το καλάθι περιλάμβανε ένα sex toy με ετικέτα «Για την «Μάλλον θα το κάνω μόνη μου» μαμά».

