Avatar 2: Η πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που ξεκινά γυρίσματα μετά τον… κορωνοϊό

Ηπαραγωγή του πολυαναμενόμενου σίκουελ του Τζέιμς Κάμερον συνεχίζει και πάλι τα γυρίσματα στη Νέα Ζηλανδία, όπως ανακοίνωσε o παραγωγός Τζον Λαντάου στο Instagram, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα μερικές υπέροχες φωτογραφίες από το εντυπωσιακό πλατό με τους πρωταγωνιστές Ζόι Σαλντάνα, Σαμ Γουόρδινγκτον, Κέιτ Γουίνσλετ και Κλιφ Κέρτις σε δεξαμενή νερού (ο ωκεανός της Πανδώρας να υποθέσουμε;).
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το «Avatar 2» είναι η πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που παίρνει το φως για να συνεχίσει γυρίσματα μετά το γενικό shutdown της βιομηχανίας τον Μάρτιο λόγω της υγειονομικής κρίσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα γυρίσματα γίνονται από εδώ και στο εξής με μειωμένο αριθμών ατόμων στα συνεργεία που χρησιμοποιούνται.
Τα καλά νέα της επιστροφής του «Avatar 2» στη Νέα Ζηλανδία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο καλό επιδημιολογικό προφίλ της χώρας. Η πρωθυπουργός Jacinda Ardern έχει επαινεθεί για την ταχεία αντιμετώπιση του κορονοϊού, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων εκτεταμένα τεστ και ανίχνευση επαφών.
Η αμερικανική υπερπαραγωγή, συνέχεια του τρισδιάστατου μπλοκμπάστερ του Τζέιμς Κάμερον του 2009, που θα έχει τέσσερα συνολικά σίκουελ, προορίζεται προορίζεται να βγει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2021.
A behind the scenes still of Jim giving the actors direction before they dive underwater to capture performances for a scene from the Avatar sequels. What is the white stuff on the water surface? They are small white balls that are needed to prevent the lights from above contaminating the performance capture system below… while still allowing anyone below to surface safely through them should the need arise.
