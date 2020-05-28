ΗΠΑ-δολοφονία Φλόιντ: Ένας νεκρός, σοβαρά επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων – H Μινεάπολη φλέγεται, στην πυρά και η αμερικανική σημαία! (Videos)

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με τον Independent, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από πυρά δίνοντας ακόμα πιο δραματική τροπή στα γεγονότα.

One person shot dead amid riots and protests in Minneapolis https://t.co/NgqddsNPRr — The Independent (@Independent) May 28, 2020

2.5 Hours of Live Video -5/28/2020- Of The Minneapolis Riot In Protest … https://t.co/9fRmfRDwZ1 via @YouTube — william mitchell (@william20138995) May 28, 2020

@Ma3Route Multiple structures are now engulfed in flames as riots continue in Minneapolis, Minnesota. Looting is now widespread in the city, with reports of looting miles away from the original protest location. pic.twitter.com/K9PWZD1zk1 — Jacob Abere Matlala (@JacobAbere) May 28, 2020

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί τη Δευτέρα το βράδυ δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει “δεν μπορώ να αναπνεύσω” την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, λίγες ώρες αφού ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύκτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Η αστυνομία, κάποια μέλη της οποίας έλαβαν θέση στις στέγες γειτονικών κτιρίων, έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, το οποίο απάντησε ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έριχναν τα κάνιστρα των δακρυγόνων πίσω στους αστυνομικούς.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο που έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να λεηλατούν ένα κατάστημα Target. Ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων πυρπολήθηκε.

What better way to protest the death of a young black man in police custody than to loot a Target. Minneapolis. Black South Africa. One and the same pic.twitter.com/mGxfsX2ztN — Katie Hopkins (@KTHopkins) May 28, 2020

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι η έρευνα του FBI για το συμβάν “θα πρέπει να επισπευστεί”, προσθέτοντας ότι εκτιμά “το έργο όλων των τοπικών αστυνομικών”. “Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη!”.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα. Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε χθες να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον τους.

“Διότι αυτό ακριβώς έκαναν, δολοφόνησαν τον αδελφό μου”, δήλωσε η αδελφή του Μπρίτζετ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό NBC. “Έχω πίστη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη”, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η αποπομπή των αστυνομικών “δεν αρκεί”.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης διερωτήθηκε χθες Τετάρτη “για ποιο λόγο ο άνθρωπος που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ δεν είναι στη φυλακή”. “Αν θέλετε την γνώμη μου, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι πίσω από τα κάγκελα”.

Σοβαρά επεισόδια έγιναν σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, όπως στο Λος Άντζελες.

Watch @VantagePointUSA‘s broadcast: Minneapolis Minnesota 2nd day of Protests for George Floyd #GeorgeFloyd *Language Warning*https://t.co/lxYHAonmyG — Louisiana woman (@Latinlade85) May 28, 2020

Νέες εικόνες

Το βίντεο της σύλληψης του Φλόιντ, το οποίο τράβηξε περαστικός, δείχνει έναν αστυνομικό να τον ακινητοποιεί στο έδαφος και να κρατά επί αρκετά λεπτά το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Ο Φλόιντ ακούγεται να λέει: “δεν μπορώ να αναπνεύσω”, όμως ο λευκός αστυνομικός του απαντά να παραμείνει ήρεμος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατά σε απόσταση τους περαστικούς που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ ο Φλόιντ παύει να κινείται και μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Εξάλλου νέα βίντεο φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Στις εικόνες που τράβηξε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εστιατόριο στο οποίο συνελήφθη τον δείχνει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση όταν ένας αστυνομικός τον οδηγεί προς το περιπολικό.

Χωρίς το βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί “θα είχαν παρουσιάσει μια ψευδή εκδοχή των γεγονότων και θα είχαν κρύψει την υπόθεση κάτω από το χαλί”, κατήγγειλε ο Μπέντζαμιν Κραμπ, δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος.

“Να γιατί”

Πολλές προσωπικότητες κατήγγειλαν την αδικαιολόγητη βία από την πλευρά των αστυνομικών εναντίον Αφροαμερικανών.

Η μαύρη γερουσιαστής Καμάλα Χάρις, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, επέκρινε “μια πράξη βασανιστηρίων” και “μια δημόσια εκτέλεση” σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί ο ρατσισμός.

“Το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ότι αποτελεί μέρος ενός συστηματικού κύκλου αδικίας που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας, είναι μια θλιβερή υπενθύμιση”, δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος και υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Τζο Μπάιντεν.

Ο σταρ του NBA Λεμπρόν Τζέιμς ανήρτησε στο Instagram μια φωτογραφία του Κόλιν Κέπερνικ, πρώην παίκτη του αμερικανικού φούτμπολ, γονατισμένου και μία του Τζορτζ Φλόιντ ακινητοποιημένο στο έδαφος με τη λεζάντα: “Να γιατί”.

“Καταλαβαίνετε ΤΩΡΑ; Ή εξακολουθεί να σας μπερδεύει;”, έγραψε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Κέπερνικ είχε μποϊκοτάρει τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, γονατίζοντας κατά την ανάκρουσή του πριν την έναρξη των αγώνων του αμερικανικού φούτμπολ προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βία εναντίον των Αφροαμερικανών.