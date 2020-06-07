Μύκονος: Πρόστιμο 20.000 ευρώ και λουκέτο δύο μηνών σε beach bar

Η καλοκαιρινή κανονικότητα έχει επιστρέψει για τα καλά στη Μύκονο…

Ομως, σε αρκετές περιπτώσεις τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό δεν τηρούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπαρ και παραλίες του νησιού γεμίζουν ασφυκτικά με αποτέλεσμα να επικρατεί συνωστισμός. Τρανταχτό παράδειγμα είναι γνωστό μαγαζί στη Φτελιά που διοργάνωσε πάρτι με guest DJ, στο οποίο συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος.

Στο μαγαζί επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ και «λουκέτο» 60 ημερών. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για ανεπίτρεπτη εικόνα.

Σύμφωνα τέλος, με τα όσα γίνονται γνωστά, υπάρχει και δεύτερο μαγαζί στην πόλη της Μυκόνου που έλαβε πρόστιμο για τους ίδιους λόγους.