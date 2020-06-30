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30.06.2020 10:02

Οσφυαλγία – Λουμπάγκο: Τρόποι αντιμετώπισης όταν τα πράγματα δυσκολέψουν (Video)

30.06.2020 10:02
Οσφυαλγία – Λουμπάγκο: Τρόποι αντιμετώπισης όταν τα πράγματα δυσκολέψουν (Video) - Media

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Σας έχει τύχει να φτερνιστείτε και αντί να αναρωτιέστε ποιος σας «μελετάει» να μείνετε «κοκαλωμένοι» από τη μέση σας και στο τέλος να αναρωτιέστε εσείς πιο πρώτων βοηθειών εφημερεύει; Αν ναι σημαίνει ότι ήδη έχετε γνωριστεί με το Λουμπάγκο

Ο πόνος στο κάτω μέρος της πλάτης λοιπόν αναφέρεται συνήθως ως οσφυαλγία, αλλά το απότομο “πιάσιμο” που πολλές φορές μας κρατάει σχεδόν ακίνητους με έντονους πόνους είναι περισσότερο γνωστό ως λουμπάγκο. Τις περισσότερες φορές το λουμπάγκο αποκαθίσταται μετά από μερικές εβδομάδες, αλλά άλλες φορές μπορεί να σας ταλαιπωρήσει και περισσότερο.

Αντιμετώπιση

  • Συμβουλευτείτε άμεσα το γιατρό σας ώστε να λάβετε την κατάλληλη ποσότητα παυσίπονων, αντιφλεγμονόδων ή μυοχαλαρωτικών. Αυτά θα σας επιτρέψουν να αποφύγετε τη μεγάλη διάρκεια μιας οξείας φάσης.
  • Μείνετε δραστήριοι. Σίγουρα κάθε κίνηση που κάνετε σας ταλαιπωρεί, αλλά είναι καλό για την μέση σας να μην μείνετε ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι, αλλά προσπαθήστε να περπατάτε και να κάνετε όσες περισσότερες κινήσεις μπορείτε, πάντα με προσεκτικό τρόπο.
  • Κρατήστε την περιοχή της μέσης ζεστή. Χρησιμοποιήστε ειδικές κρέμες με καψαϊκίνη και φροντίστε να είστε καλά ντυμένοι σε εκείνο το σημείο.
  • Εφόσον νιώθετε ασφαλείς να κινηθείτε επαρκώς, επισκεφτείτε τον φυσικοθεραπευτή ώστε να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η αιτία του προβλήματος. Αν δεν αμελήσετε αυτό το βήμα, πιθανόν σε μερικές μόνο συνεδρίες το πρόβλημα σας να αποτελεί οριστικά παρελθόν.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα βίντεο της γιατρού και χειροπράκτη Κατερίνας Μουστάκα που μας δείχνει πώς να γυρίσουμε στο κρεβάτι σε περίπτωση οσφυαλγίας

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