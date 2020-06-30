Οσφυαλγία – Λουμπάγκο: Τρόποι αντιμετώπισης όταν τα πράγματα δυσκολέψουν (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σας έχει τύχει να φτερνιστείτε και αντί να αναρωτιέστε ποιος σας «μελετάει» να μείνετε «κοκαλωμένοι» από τη μέση σας και στο τέλος να αναρωτιέστε εσείς πιο πρώτων βοηθειών εφημερεύει; Αν ναι σημαίνει ότι ήδη έχετε γνωριστεί με το Λουμπάγκο
Ο πόνος στο κάτω μέρος της πλάτης λοιπόν αναφέρεται συνήθως ως οσφυαλγία, αλλά το απότομο “πιάσιμο” που πολλές φορές μας κρατάει σχεδόν ακίνητους με έντονους πόνους είναι περισσότερο γνωστό ως λουμπάγκο. Τις περισσότερες φορές το λουμπάγκο αποκαθίσταται μετά από μερικές εβδομάδες, αλλά άλλες φορές μπορεί να σας ταλαιπωρήσει και περισσότερο.
Αντιμετώπιση
Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα βίντεο της γιατρού και χειροπράκτη Κατερίνας Μουστάκα που μας δείχνει πώς να γυρίσουμε στο κρεβάτι σε περίπτωση οσφυαλγίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.