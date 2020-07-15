Κορωνοϊός: Για πρώτη φορά έμβρυο προσβλήθηκε κατά την κύηση

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Ερευνητές παρουσιάσαν την Τρίτη αδιάσειστα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο κορωνοϊός μπορεί να μεταφερθεί από τη μητέρα στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Στο Παρίσι, ένα νεογέννητο αγόρι εμφανίστηκε θετικό στον κορωνοϊό ενώ εμφάνισε επίσης συμπτώματα φλεγμονής, ανέφερε η Δρ. Ντάνιελα Ντε Λούκα, επικεφαλής της σχετικής έρευνας και διευθύντρια της παιδιατρικής στο νοσοκομείο Antoine Béclère του Παρισιού.

“Δυστυχώς, δεν υπάρχει αμφιβολία για τη μετάδοση σε αυτήν την περίπτωση. Οι γιατροί πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι συνηθισμένο, αυτό είναι σίγουρο, αλλά μπορεί να συμβεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη”, εξήγησε η ίδια.

Η 23χρονη μητέρα, εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα βήχα και πυρετού στις 24 Μαρτίου και βρέθηκε θετική στον ιό. Μετά την παρακολούθηση του εμβύου οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να προχωρήσουν σε καισαρική. Το μωρό απομονώθηκε σε ΜΕΘ νεογνών, ξεκινώντας θεραπεία.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι γιατροί εξηγούν πως ο ιός φαίνεται να μεταδόθηκε μέσω του πλακούντα. Τόσο το μωρό, όσο και η μητέρα έχουν αναρρώσει πλήρως. Το μωρό πλέον τριών μηνών, δεν χρειάστηκε θεραπεία και “η κλινική εικόνα του είναι σχεδόν κανονική”, η μητέρα, της οποίας της χορηγήθηκε οξυγόνο κατά τη διάρκεια του τοκετού, είναι επίσης υγειής”.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communicatios. Μέχρι τώρα είχε αποκλειστεί η πιθανότητα τα μωρά να μολυνθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον τοκετό.

“Ο λόγος που αυτό δεν έχει αποδειχθεί στο παρελθόν είναι ότι χρειάζεστε πολλά δείγματα”, εξήγησε η Δρ. “Χρειάζεστε το μητρικό αίμα, το νεογέννητο αίμα, το αίμα ομφάλιου λώρου, τον πλακούντα, το αμνιακό υγρό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρετε όλα αυτά τα δείγματα εν μέσω πανδημίας με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Υπήρξαν κάποιες ύποπτες περιπτώσεις, αλλά παραμένουν ύποπτες επειδή κανείς δεν είχε την ευκαιρία να τα εξετάσει όλα αυτά και να ελέγξει τον πλακούντα”.

Η γιατρός εμφανίστηκε καθυσηχαστική, σημειώνοντας πως αν συμβεί κάτι αντίστοιχο και σε άλλες γυναίκες μπορεί να ελεγχθεί ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα υπάρξει ζημιά στο μωρό.