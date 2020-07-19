search
19.07.2020 11:26

Μίκι Ρουρκ σε Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Ορκίζομαι στη γιαγιά μου θα σε ξεφτιλίσω άγρια»

Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Μίκι Ρουρκ με ανάρτηση του στο Instagram, εξωθώντας στα άκρα τη δημόσια κόντρα του με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Εϊ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σωστά, σε σένα μιλάω, βρωμοκλαψιάρη. Ένας φίλος μου είπε πρόσφατα ότι πριν λίγους μήνες δήλωσες στις εφημερίδες: “Ο Μίκι Ρουρκ είναι ψεύτης και λέει μαλ@@@”.
Άκου, κύριε Σκληροτράχηλε του σινεμά, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που με αποκάλεσε ποτέ ψεύτη και το έκανε σε εφημερίδα. Θα σου πω κάτι, αλήτη, όταν σε δω μπροστά μου, ορκίζομαι στον Θεό, στη γιαγιά μου, τον αδελφό μου κι όλα μου τα σκυλιά, θα σε ξεφτιλίσω άγρια 100%. Μίκι Ρουρκ, Μάρτυς μου ο Θεός», γράφει ο 67χρονος ηθοποιός. 

Η δημόσια, μονόπλευρη διαμάχη, επέστρεψε θεαματικά όταν ο Μίκι Ρουρκ δήλωσε σε συνέντευξή του το 2019 πως ενώ θαύμαζε απεριόριστα τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο πριν συνεργαστούν -το 1987, στο επικό θρίλερ του Άλαν Πάρκερ «Δαιμονισμένος αρΆγγελος»- άλλαξε γνώμη. 

«Τώρα δεν τον θαυμάζω πια, έχω καταλάβει τι είναι. Εγώ ξεκίνησα από τα σκατά. Εκείνος δεν τη γνωρίζει αυτή τη ζωή. Εγώ την έζησα αυτή τη γαμ@@ ζωή κι έτσι όποτε κοιτάζω το πρόσωπό του, βλέπω μέχρι την κωλ@@@ του», είχε πει. 

