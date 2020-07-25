«Μήνυμα» ΗΠΑ στις τουρικές προκλήσεις με το «Αϊζενχάουερ»: Στην Κρήτη το αεροπλανοφόρο-γίγας μαζί με 12 πολεμικά πλοία

Τη διώρυγα του Σουέζ θα περάσει σήμερα Σάββατο το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ», το οποίο αναμένεται να βρεθεί και στην Κρήτη.

Το «Αϊζενχάουερ», το οποίο συνοδεύται από 12 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, θα διασχίσει τη νοτιοανατολική Μεσόγειο για περίπου δύο ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά το πέρασμά του νοτίως της Κρήτης θα συμμετέχει σε κοινές ασκήσεις με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία και συγκεκριμένα ελληνικά F-16 από το αεροδρόμιο της Σούδας και F-18 του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων.

Το USS Dwight D. Eisenhower φέρει περίπου 90 πολεμικά αεροπλάνα και ελικόπτερα και έχει πλήρωμα 5.600 άτομα.