02.08.2020 12:42

Η Ασπασία από το Άργος έκανε το πρώτο της μπάνιο 7 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση από τον πατέρα της

Μετά από επτά χρόνια, η Ασπασία Μπόγρη, η κοπέλα από το Άργος που τον Αύγουστο του 2013 πυροβολήθηκε από τον πατέρα της, έκανε το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα.

 

Μετά από επτά χρόνια, η Ασπασία Μπόγρη, η κοπέλα από το Άργος που τον Αύγουστο του 2013 πυροβολήθηκε από τον πατέρα της, έκανε το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα.

Η 17χρονη τότε Ασπασία δέχτηκε πυροβολισμό εξ επαφής από τον πατέρα της ο οποίος θέλησε να εκδικηθεί τη σύζυγό του για τον χωρισμό τους. Ο άντρας μετά την αποτρόπαια πράξη του αυτοκτόνησε, αφήνοντας πίσω ένα σημείωμα με τους λόγους που όπλισαν το χέρι του. 

Επί επτά χρόνια η Ασπασία δίνει τη δική της μάχη καθώς δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι. Η μητέρα της βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και δεν σταματάει να φροντίζει και στηρίζει την κόρη της. Μάλιστα,  ευχήθηκε καλό μήνα με φωτογραφία από το πρώτο μπάνιο της κόρης της 7 χρόνια μετά τον πυροβολισμό’

Η κοπέλα έδωσε την δική της μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη, με δύο σφαίρες στο κεφάλι. 

