search
ΠΕΜΠΤΗ 25.12.2025 09:27
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2020 19:05

Νίγηρας: Ένοπλοι σκότωσαν 6 Γάλλους τουρίστες, τον οδηγό και τον ξεναγό τους

09.08.2020 19:05
Νίγηρας: Ένοπλοι σκότωσαν 6 Γάλλους τουρίστες, τον οδηγό και τον ξεναγό τους - Media

 

Ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανές σκότωσαν 6 Γάλλους τουρίστες, τον ξεναγό και τον οδηγό τους (και οι δύο υπήκοοι Νίγηρα) σε ένα πάρκο άγριας ζωής στον Νίγηρα την Κυριακή, έγινε γνωστό από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο και μια πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η ομάδα δέχθηκε επίθεση σε ένα καταφύγιο καμηλοπαρδάλεων στην περιοχή Κουρέ, είπε στο Ρόιτερς ο κυβερνήτης της επαρχίας Τιλαμπέρι Τιντζάνι Ιμπραχίμ Κατιέλα.

«Τους έκλεισαν τον δρόμο και τους σκότωσαν», εξήγησε, επιβεβαιώνοντας πως έξι Γάλλοι πολίτες και δύο υπήκοοι Νίγηρα έχασαν τη ζωή τους. Η πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για τον ξεναγό και τον οδηγό των Γάλλων τουριστών.

Το γραφείο του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι Γάλλοι υπήκοοι σκοτώθηκαν στον Νίγηρα. Ανέφερε, επιπλέον, πως ο Μακρόν είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Νίγηρα Μαχαμαντού Ισουφού, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί τους Γάλλους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια σε μεγάλα τμήματα του Νίγηρα, όπου εξτρεμιστικές οργανώσεις δρουν, όπως η Μπόκο Χαράμ και ένα παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

Το Καταφύγιο Καμηλοπαρδάλεων του Κουρέ, σε απόσταση 65 χλμ νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νιαμέι, αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στον Νίγηρα.

ΑΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
attiki-odos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου, τι ισχύει για όλα τα οχήματα

ert-aurio-eksot
MEDIA

Σχεδόν μια δεκάδα σειρών μυθοπλασίας είναι σε αναμονή για μετάδοση από τον Ιανουάριο και ύστερα

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 13 μεταναστών στο Φαρμακονήσι – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ανηλίκου

kammenos-insta
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του

mitsotakis_ypourgiko_2507
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια προεκλογική χρονιά το 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Untitled-design-1-6
ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνητική αναδίπλωση: Επιτράπηκε η διέλευση μέσα από μπλόκα μετά το χάος στις εθνικές οδούς

lemonopita_2
CUCINA POVERA

Λεμονόπιτα σιροπιαστή, με φύλλο κρούστας, σε φόρμα

enesi_adynatismatos_new
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει όταν σταματάτε τις ενέσεις για την απώλεια βάρους;

pavlos_geroulanos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τη βελόνα έμεινε… ακούνητος και ο Γερουλάνος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.12.2025 09:27
attiki-odos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου, τι ισχύει για όλα τα οχήματα

ert-aurio-eksot
MEDIA

Σχεδόν μια δεκάδα σειρών μυθοπλασίας είναι σε αναμονή για μετάδοση από τον Ιανουάριο και ύστερα

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 13 μεταναστών στο Φαρμακονήσι – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ανηλίκου

1 / 3