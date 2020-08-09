Νίγηρας: Ένοπλοι σκότωσαν 6 Γάλλους τουρίστες, τον οδηγό και τον ξεναγό τους

Ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανές σκότωσαν 6 Γάλλους τουρίστες, τον ξεναγό και τον οδηγό τους (και οι δύο υπήκοοι Νίγηρα) σε ένα πάρκο άγριας ζωής στον Νίγηρα την Κυριακή, έγινε γνωστό από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο και μια πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η ομάδα δέχθηκε επίθεση σε ένα καταφύγιο καμηλοπαρδάλεων στην περιοχή Κουρέ, είπε στο Ρόιτερς ο κυβερνήτης της επαρχίας Τιλαμπέρι Τιντζάνι Ιμπραχίμ Κατιέλα.

«Τους έκλεισαν τον δρόμο και τους σκότωσαν», εξήγησε, επιβεβαιώνοντας πως έξι Γάλλοι πολίτες και δύο υπήκοοι Νίγηρα έχασαν τη ζωή τους. Η πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για τον ξεναγό και τον οδηγό των Γάλλων τουριστών.

Το γραφείο του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι Γάλλοι υπήκοοι σκοτώθηκαν στον Νίγηρα. Ανέφερε, επιπλέον, πως ο Μακρόν είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Νίγηρα Μαχαμαντού Ισουφού, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί τους Γάλλους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια σε μεγάλα τμήματα του Νίγηρα, όπου εξτρεμιστικές οργανώσεις δρουν, όπως η Μπόκο Χαράμ και ένα παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

Το Καταφύγιο Καμηλοπαρδάλεων του Κουρέ, σε απόσταση 65 χλμ νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νιαμέι, αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στον Νίγηρα.

