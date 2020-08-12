Αστεροσκοπείο: Έπεσαν 50.000 κεραυνοί χθες στην Ευρώπη

Καταιγίδες έπληξαν χθες (11.08) το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης. Προβλήματα προκάλεσαν οι χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της Γερμανίας, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρονται σε περιοχές της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Σλοβακίας.

Την ίδια ώρα, κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη όπου τοπικά οι καταιγίδες μείωσαν τη θερμοκρασία έως και κατά 15°C σε λίγα λεπτά της ώρας (πχ. Παρίσι).

Το σύστημα ανίχνευσης κεραυνικής δραστηριότητας «ZEUS» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε 50.000 κεραυνούς στην Ευρώπη και τη Μικρά Ασία έως τις 19:30 (ώρα Ελλάδας) χθες. Και στη χώρα μας εκδηλώθηκαν καταιγίδες στη Βορειοδυτική Ελλάδα όπως μπορείτε να δείτε στον χάρτη που ακολουθεί, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα.