05.09.2020 05:47

Κρούσματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό εντοπίστηκαν στο αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan

«Μικρός αριθμός» των μελών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου USS Ronald Reagan διαγνώστηκε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι μολύνθηκε από τον νέο κορωνοϊό ενώ το σκάφος βρισκόταν εν πλω στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενημέρωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

«Ένας μικρός αριθμός των ναυτών πάνω στο πλοίο» επιβεβαιώθηκε πως είχε μολυνθεί ενώ το Ρέιγκαν βρισκόταν στη θάλασσα «την 27η Αυγούστου», διευκρίνισε η Ριάν Μάμσεν, εκπρόσωπος του 7ου στόλου του αμερικανικού ΠΝ, σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ναύτες θετικοί στον κορωνοϊό» πάνω στο αεροπλανοφόρο, συνέχισε, διευκρινίζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος δέχθηκαν «άμεσα ιατρικές φροντίδες» και απομακρύνθηκαν από το σκάφος.

Κανένας από τους ναύτες δεν χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, διαβεβαίωσε η Μάμσεν και πρόσθεσε ότι «διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση της μόλυνσης».

Το αεροπλανοφόρο έκανε έναν σύντομο σταθμό στο λιμάνι του Γκουάμ από την 22η ως την 26η Αυγούστου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Hill.

Ο εντοπισμός κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορωνοϊό πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt το ανάγκασε να παραμείνει εκτός υπηρεσίας για μήνες νωρίτερα φέτος, με ένα μέλος του πληρώματός του να χάνει τη ζωή του εξαιτίας της COVID-19 και πάνω από 1.000 μέλη του πληρώματός του, ανάμεσά τους και τον υπό καθαίρεση πλοίαρχό του, να προσβάλλονται.

