Σκηνικό πολέμου στήνουν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο – Δημοσιογράφοι πέταξαν μέχρι και με αλεξίπτωτο (Video)

Η Τουρκία προσπαθεί να συντηρήσει την ένταση τόσο στην Μεσόγειο, όσο και στο Αιγαίο, με το Καστελόριζο να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.
Δημοσιογράφοι από την γειτονική χώρα έχουν στήσει κάμερες και καταγράφουν όλες τις κινήσεις στο ελληνικό νησί, προσπαθώντας να ενισχύσουν τα λόγια του Ταγίπ Ερντογάν περί στρατικοποίησης του.
Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και την αλλαγή μίας κεραίας σε ένα ύψωμα κατέγραψαν, όμως εκεί που πραγματικά το… τερμάτισαν ήταν με το αλεξίπτωτο.
Τούρκος δημοσιογράφος, όπως μπορείτε να δείτε στο δελτίο ειδήσεων του Star, μαζί με έναν εκπαιδευτή έπεσαν… δικάβαλο σε περιοχή κοντά στο Καστελόριζο, προκειμένου να καταγράψουν εικόνες από ψηλά.
