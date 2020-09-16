Γουινόνα Ράιντερ: «Γιατί δεν κάνω μπότοξ»

Φίλερ, μπότοξ, εναλλακτικές θεραπείες ευεξίας από αυτές που εμπνέεται η Γκουίνεθ Πάλτροου, τσιμπήματα και όγκος. Τι λέει για όλα αυτή η Γουινόνα Ράιντερ;

Σύμφωνα με συνέντευξη που δημοσιεύτηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Style, το κορίτσι που κυριολεκτικά μάγεψε το Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90 δεν κατάλαβε ποτέ πραγματικά τις θεραπείες ευεξίας. Η δική της ρουτίνα ομορφιάς περιλαμβάνει ένα παγωμένο μαρτίνι και ένα καλό βιβλίο. Όσο για το πώς αισθάνεται για τα «τσιμπήματα»; Η ίδια αναφέρει ότι δεν συμμερίζεται τη γνώμη πολλών γυναικών ότι όλα αυτά κάνουν καλό στην υγεία. «Έχω πάντα αυτή την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να πάει πολύ λάθος» είπε στη συνέντευξή της η ηθοποιός. Γι’ αυτό και αποφεύγει το μπότοξ.

Πέρα από τα ζητήματα ομορφιάς, η Γουινόνα Ράιντερ δεν έχει λογαριασμούς στα Social Media. Η 49χρονη ηθοποιός του Stranger Things παραδέχεται ότι ανησυχεί πως κάποιοι μπορεί να τρολάρουν τους έφηβους συνεργάτες. «Όταν ακούω τη λέξη followers, σκέφτομαι τον Τσερλς Μάνσον, και όταν ακούω τη λέξη viral, σκέφτομαι έναν ιό…Οι φίλοι μου σταμάτησαν να με πιέζουν να μπω στα κοινωνικά δίκτυα επειδή γνωρίζουν ότι έχω δουλέψει πολύ σκληρά για έχω αυτή τη ζωή για μένα. Είμαι οπαδός του μυστηρίου» αναφέρει.

Και μπορεί η ηθοποιός να επανεξετάζει μια σειρά από βαθιά προβληματικές στιγμές που βίωσε στα πρώτα της βήματα στο Χόλιγουντ, μιλάει όμως και με πολύ καλά λόγια για όλους εκείνους τους συνεργάτες της από τη δεκαετία του 90 που παραμένουν αληθινοί. Η ίδια αναφέρει ότι μιλάει πολύ συχνά με τον Τζόνι Ντεπ και είναι στενοί φίλοι με τον Κιάνου Ριβς, με τον οποίο ήρθε κοντά στα γυρίσματα του Dracula του Francis Ford Coppola (1992). «Λατρεύω τον Κιάνου. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Μου λείπει τόσο πολύ, και είναι δύσκολο γιατί δεν είναι μακριά, είναι ακριβώς εκεί» λέει δείχνοντας κοντά στο σπίτι της στο Λος Άντζελες… ».

