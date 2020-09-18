Facebook και Ray-Βan ενώνουν δυνάμεις: Έρχονται τα «έξυπνα» γυαλιά

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Η Facebook Inc. ενώνει τις δυνάμεις της με κατασκευάστρια των Ray-Ban προκειμένου δημιουργήσουν τα «έξυπνα» γυαλιά, που θα επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν εφαρμογές για να συνδεθούν με τους φίλους και την οικογένειά τους.

Ο ιδρυτής του κορυφαίου μέσου κοινωνικής δικτύωσης Mark Zuckerberg ανακοίνωσε ότι ήρθε σε επαφή με την EssilorLuxottica SA, την μεγαλύτερη εταιρεία οπτικών στον κόσμο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Facebook για τις νέες τεχνολογίες που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, σε μία προσπάθεια να καταστήσει πιο δημοφιλή τα «έξυπνα» γυαλιά με τη βοήθεια του εμπορικού σήματος της Ray-Ban.

Οι δύο εταιρείες εισέρχονται σε ένα πεδίο, όπου έχουν σημειωθεί αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες και μάλιστα από πολύ γνωστές εταιρείες, όπως τα γυαλιά Vaunt της Intel και το πρότζεκτ Glass της Google με επικεφαλής τον συνιδρυτή της Alphabet, Sergey Brin. Το τελευταίο προϊόν εγείρει ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ενώ ορισμένες κριτικές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των γυαλιών θυμίζει αυτά που φορούν οι «σπασίκλες».

Ωστόσο, η Google προχώρησε σε μία έκδοση των Glass για εταιρείες και κατάφερε να εισχωρήσει σε εργοστάσια και αποθήκες συγκέντρωσης εμπορευμάτων, βοηθώντας τους εργαζόμενους που κινούνται σε αυτούς τους χώρους.

Τα έξυπνα γυαλιά της Facebook θα επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν εφαρμογές επικοινωνίας, δήλωσε η εταιρεία που έχει την έδρα της στην Καλιφόρνια. Το ενδιαφέρον για τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και τις συσκευές που φοριούνται, είναι υψηλό μεταξύ των περισσότερων εταιρειών τεχνολογίας και τα έξυπνα γυαλιά αποτελούν ένα συνδυασμό των δύο.

Οι προδιαγραφές και οι τιμές για το προϊόν της Facebook και της Luxottica θα ανακοινωθούν πριν από την κυκλοφορία, που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.