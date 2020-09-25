Το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο αναβάλλεται

Την αναβολή του καρναβαλιού στο Ρίο ντε Ζανέιρο, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2021, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσε αξιωματούχος.

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διοργανώσουμε καρναβάλι χωρίς εμβόλιο» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ζόρζι Καστανιέιρα, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Σχολών Σάμπας του Ρίο (LIESA).

Ο κ. Καστανιέιρα ανέφερε πως η ημερομηνία διεξαγωγής του καρναβαλιού θα εξαρτηθεί από την πρόοδο σε ό,τι αφορά το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Οπως αναφέρει η Καθημερινή επικαλούμενη πληοροφορίες απο το reuters, δεν μπορεί να μεταφερθεί αργότερα από τον Ιανουάριο του 2022, για να μην συμπέσει με το καρναβάλι εκείνης της χρονιάς.

Το καρναβάλι συγκεντρώνει περισσότερους από 90.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

Στη Βραζιλία έχουν καταγραφεί πάνω από 139.000 θάνατοι, οι οποίοι αποδίδονται σε επιπλοκές της COVID-19. Πρόκειται για τη χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων παγκοσμίως, πίσω από τις ΗΠΑ.