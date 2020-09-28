Τουρκία: Στην αγορά των ιταλικών αεροσκαφών Harrier για το αεροπλανοφόρο Anadolu προχωρά η Άγκυρα (Video)

Στην αγορά των ιταλικών αεροσκαφών κάθετης απονήωσης Harrier προχωράει η Άγκυρα.

Η συγκεκριμένη είδηση είχε διαρρεύσει εδώ και καιρό, αλλά τώρα ήρθε να την επιβεβαιώσει με τον πιο επίσημο τρόπο, το τουρκικό υπουργείο άμυνας, με βίντεο που δημοσίευσε.

Τα AV-8B Harrier, είναι αεροσκάφη τα οποία σχεδιάστηκαν την δεκαετία του 70 από την McDonnel Douglas κι εν συνεχεία εξελίχθηκαν την δεκαετία του ’80, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε νυχτερινές επιχειρήσεις.

Η Ιταλία διαθέτει μία μοίρα, 16 αεροσκαφών του τύπου, τα οποία σκοπεύει να αντικαταστήσει με τα 15 F-35B που έχει παραγγείλει, ως χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα παραγωγής του αμερικανικού αεροσκάφους 5ης γενιάς και που η Τουρκία έχει αποβληθεί λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί από την προμήθεια των ρωσικών συστημάτων S-400.

Η Τουρκία, όπως αναφέρει το real.gr, που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της ναυπήγησης του αεροπλανοφόρου Anadolu, βασισμένο στο ισπανικό αντίστοιχο σχέδιο, Χουάν Κάρλος, φερόταν κατά τις αναφορές να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο προμήθειας των ιταλικών αεροσκαφών, έναντι σχετικά φθηνού αντιτίμου, προκειμένου να το εξοπλίσει.

Η αποπομπή της από το πρόγραμμα του F-35 και το μπλοκάρισμα των αεροσκαφών κάθετης απογείωσης/απονήωσης F-35B που θα τα χρησιμοποιούσε για το Anadolu, φαίνεται ότι οδηγούν τους επικεφαλής στην αναζήτηση άλλων λύσεων, που θα εντυπωσιάσουν το «πόπολο».

Και αυτή η λύση είναι τα ιταλικά AV-8B Harrier.

Το βίντεο που δημοσίευσε το τουρκικό υπουργείο άμυνας δείχνει την χώρα να διαθέτει ήδη τα Harrier στο δυναμικό της, κάτι που συνιστά επιβεβαίωση ότι η συμφωνία έχει κλείσει με την Ιταλία.

Το βίντεο είναι αφιέρωμα στην ναυμαχία της Πρέβεζας, την οποία επικαλείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σε γραπτό μήνυμά του για την επέτειο της ναυμαχίας στην Πρέβεζα, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ότι «ο στρατός μας με τη νίκη στη ναυμαχία της Πρέβεζας που κέρδισαν οι πεζοναύτες μας υπό την ηγεσία του Μπαρμπαρόσα Χαϊρετίν Πασά το 1538 μετατρέποντας την Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη, μετέφερε και στη θάλασσα τις νίκες της ξηράς αποδεικνύοντας σε όλο τον κόσμο την ισχύ του ναυτικού μας».

Ουσιαστικά, ήταν η πρώτη νίκη του Οθωμανικού στόλου ενάντια στους Δυτικούς, που προβληματίστηκαν πολύ και πήραν τα μέτρα τους.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτή η συμφωνία, λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστές, ανάμεσα στην Τουρκία και την Ιταλία είναι υπαρκτή κι ίσως εξηγεί σε έναν σημαντικό βαθμό την αναιμική αντίδραση της Ισπανίας στις τουρκικές προκλήσεις τόσο στην Λιβύη (με την φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ και την γαλλική φρεγάτα) όσο και την διακριτική αποστασιοποίηση στις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα, με το Oruc Reis.

Αυτό είναι το βίντεο του τουρκικού υπουργείου άμυνας, όπου στην αρχή απεικονίζονται τα Harrier: