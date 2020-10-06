Η Μελίνα Μερκούρη με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Μίκη Θεοδωράκη: H σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία του 1962

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με αγαπημένους ηθοποιούς και συνθέτες από την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου μοιράστηκε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

Στο λογαριασμό της στο Instagram, Elena’s Diary blog, μοιράζεται συχνά vintage φωτογραφίες και σπάνια κλικ αλλά και τις ενδιαφέρουσες ιστορίες τους. Αυτή τη φορά, δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία με το Μίκη Θεοδωράκη, τη Ντόρα Γιαννακοπούλου, το Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Μελίνα Μερκούρη. Βρίσκονται στα παρασκήνια του θεάτρου Παρκ στην πρεμιέρα της «Όμορφης Πόλης» τον Ιούνιο του 1962 και ποζάρουν μαζί στον φακό.

Πηγή: bovary.gr