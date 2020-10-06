Η Μελίνα Μερκούρη με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Μίκη Θεοδωράκη: H σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία του 1962

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με αγαπημένους ηθοποιούς και συνθέτες από την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου μοιράστηκε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.
Στο λογαριασμό της στο Instagram, Elena’s Diary blog, μοιράζεται συχνά vintage φωτογραφίες και σπάνια κλικ αλλά και τις ενδιαφέρουσες ιστορίες τους. Αυτή τη φορά, δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία με το Μίκη Θεοδωράκη, τη Ντόρα Γιαννακοπούλου, το Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Μελίνα Μερκούρη. Βρίσκονται στα παρασκήνια του θεάτρου Παρκ στην πρεμιέρα της «Όμορφης Πόλης» τον Ιούνιο του 1962 και ποζάρουν μαζί στον φακό.
Μίκης Θεοδωράκης, Ντόρα Γιαννακοπούλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης & Μελίνα Μερκούρη στα παρασκήνια του θεάτρου Παρκ στην πρεμιέρα της «Όμορφης Πόλης» που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Στο μουσικό έργο συμμετείχαν εκτός από την Γιαννακοπουλου και τον Μπιθικώτση και οι Γιάννης Βογιατζής, Γιοβάννα, Ανδρέας Ντούζος, Μαρία Κωνσταντάρου, & Μάρθα Καραγιάννη. Την ίδια σεζόν στην λεωφόρο Αλεξάνδρας στο θέατρο Μετροπόλιταν ανέβηκε και η «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι με σκηνοθέτη τον Αλέξη Σολομό και λαμπρές συμμετοχές με τις δυο επιθεωρήσεις από τους δυο μεγάλους συνθέτες να συναγωνίζονται στις προτιμήσεις του κοινού και να γράφουν θεατρική ιστορία. #mikistheodorakis #omorfipoli #doragiannakopoulou #grigorisbithikotsis #melinamercouri #greektheater #greekmusic #beautifulgreeks
Πηγή: bovary.gr
