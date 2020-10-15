search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 13:53
15.10.2020 05:09

Ημικρανία: Ποια τρόφιμα την… εξαφανίζουν!

15.10.2020 05:09
Χρόνια Ημικρανία: Θεραπεία σε δύο φάσεις υπόσχεται ανακούφιση - Media

 

Οι περισσότεροι από εμάς βιώνουν περιστασιακό πονοκεφάλους. Μάλιστα, έως και το 75% των ατόμων ηλικίας 18 έως 65 ετών έχουν πονοκέφαλο πάνω από μία φορά τον χρόνο. Πάνω από το 30% αυτών των ενηλίκων έχουν τουλάχιστον μία ημικρανία.

Η ημικρανία συχνά διαρκεί περισσότερο και έχει περισσότερες φυσικές επιπτώσεις από έναν κοινό πονοκέφαλο.

Πρόσφατες μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι κάποιες τροποποιήσεις στη διατροφή μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της πιθανότητας για ημικρανία. Ακόμα και αν δεν εξαλειφθούν οι ημικρανίες σας, ορισμένες αλλαγές στη διατροφή μπορεί να μειώσουν τη συχνότητά τους.

Δείτε πώς λειτουργεί όλο αυτό και τι πρέπει ή δεν πρέπει να τρώτε.

Ημικρανία: Ποιες τροφές είναι καλές

Η προσοχή στη διατροφή σας είναι μια από τις καλύτερες δυνατές άμυνες κατά των ημικρανιών. Πρέπει να ενσωματώσετε προληπτικά κάποια τρόφιμα στη διατροφή σας και να περιορίσετε κάποια άλλα που προκαλούν ημικρανία.

Τα φυσικά τρόφιμα ολικής άλεσης που δεν έχουν συντηρητικά ή τεχνητά αρτύματα είναι μια καλή αρχή για την ανανέωση της διατροφής σας.

Μια μικρή μελέτη 42 ενηλίκων διαπίστωσε ότι η vegan διατροφή, ή η εξάλειψη κάποιων τροφών που λειτουργούν ως έναυσμα για ημικρανία, μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με ημικρανίες.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι τα ακόλουθα τρόφιμα και ποτά ΔΕΝ προκαλούν πονοκέφαλο ή ημικρανία:

  • λαχανικά κίτρινου, πράσινου και πορτοκαλί χρώματος (π.χ. γλυκοπατάτες, καρότα και σπανάκι)
  • νερό
  • ρύζι (ειδικά καστανό ρύζι)
  • αποξηραμένα ή μαγειρεμένα φρούτα, ιδιαίτερα μη εσπεριδοειδή φρούτα, όπως κεράσια και βάκκινα
  • φυσικά γλυκαντικά ή ενισχυτικά γεύσης, όπως σιρόπι σφενδάμου και εκχύλισμα βανίλιας

Το Αμερικανικό Ίδρυμα Ημικρανίας και η αμερικανική Ένωση Διαταραχών Ημικρανίας ταξινομούν ορισμένα φρέσκα κρέατα, πουλερικά και ψάρια ως τρόφιμα ασφαλή για την ημικρανία. Το κλειδί είναι να αποφευχθούν είδη που υποβάλλονται σε επεξεργασία, καπνίζονται ή παρασκευάζονται με μαλακτικούς παράγοντες και ζωμούς.

Το Αμερικανικό Ίδρυμα Ημικρανίας αναφέρει επίσης ότι η βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της συχνότητας των ημικρανιών. Η βιταμίνη Β2 βρίσκεται σε ζωικά προϊόντα όπως ο σολομός και το κόκκινο κρέας, καθώς και σε δημητριακά και μανιτάρια.

Τι μπορεί να προκαλέσει την ημικρανία

Οι γυναίκες που έχουν πτώση οιστρογόνων τις ημέρες γύρω από την έμμηνο ρύση, ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να έχουν ημικρανίες λόγω ορμονικών διακυμάνσεων.

Τροφές που περιέχουν πολύ νάτριο, καθώς και άλλες με πρόσθετα όπως το γλουταμινικό νάτριο (MSG) ή τεχνητά γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη, θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν ημικρανίες.

Άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως προκαλούν ημικρανία είναι:

  • στρες
  • κατανάλωση αλκοόλ
  • αλλαγές στον καιρό
  • αλλαγές στις συνήθειες ύπνου
  • ορισμένα φάρμακα

Ποιες τροφές μπορεί να προκαλέσουν ημικρανία

Γενικά τα πρόσθετα τροφίμων και επεξεργασμένες τροφές θεωρούνται ευρέως ως κοινές αιτίες ημικρανίας.

Άλλες τροφές ή πρόσθετα που μπορεί να προκαλούν ημικρανία είναι:

  • αυγά
  • ντομάτες
  • κρεμμύδια
  • γαλακτοκομικά προϊόντα
  • σιτάρι, συμπεριλαμβανομένων ζυμαρικών και προϊόντων ψωμιού
  • εσπεριδοειδή
  • νιτρώδη στα τρόφιμα
  • αλκοόλ (ειδικά κόκκινο κρασί)
  • καφεΐνη
  • πρόσθετα τροφίμων, όπως MSG
  • ασπαρτάμη
  • σοκολάτα
  • τυριά μακράς ωρίμανσης
  • ξηροί καρποί

Μια άλλη καλή ιδέα είναι να διατηρείτε ένα ημερολόγιο διατροφής για να παρακολουθείτε τι τρώτε και πίνετε, καθώς και πώς αισθάνεστε μετά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει εσάς ή το γιατρό σας να απομονώσετε συγκεκριμένες τροφές ή συστατικά που μπορεί να σας προκαλούν ημικρανία.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια δοκιμαστική διατροφή δύο εβδομάδων όπου θα πρέπει να επιλέγετε μόνο τροφές και ποτά την παραπάνω λίστα “ασφαλών” τροφών και να αποφεύγετε εντελώς εκείνες που θεωρούνται ως κοινές αιτίες ημικρανίας. Αφού περάσουν δύο εβδομάδες, εισάγετε σταδιακά και άλλες τροφές στη διατροφή σας. Αυτό μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να είναι αυτό που προκαλεί ημικρναία σε εσάς προσωπικά.

Η κετογονική δίαιτα, η οποία είναι μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες, έχει πιστωθεί για την ανακούφιση του πόνου που σχετίζεται με ορισμένες νευρολογικές διαταραχές. Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι αυτή η διατροφή μπορεί να είναι λύση για την ανακούφιση της ημικρανίας.

Πώς αλλιώς αντιμετωπίζονται οι ημικρανίες

Εάν αναζητάτε πιο άμεση ανακούφιση από τον πόνο της ημικρανίας, θα πρέπει να πάρετε ένα φάρμακο για τον πόνο ή να χαλαρώσετε σε ένα δωμάτιο με λίγο έως καθόλου φως εάν είναι δυνατόν.

Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να εξαλείψετε τα συμπτώματα ναυτίας ή ζάλης πίνοντας νερό ή ένα ποτό γεμάτο ηλεκτρολύτες, όπως ένα αθλητικό ποτό. Η κατανάλωση ξηρών κράκερ ή άλλων τροφών χωρίς έντονη μυρωδιά μπορεί επίσης να σας κάνει καλό.

Πηγή: iatropedia

