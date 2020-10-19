Τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός-Μαρσέιγ

Μετά το «πράσινο φως» της Κυβέρνησης για την παρουσία του κόσμου στα γήπεδα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον τρόπο που θα μπορούν οι φίλοι της ομάδας να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ (21/10, 22:00), στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται μόνο διαδικτυακά και θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Τρίτης (20/10).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για τον αγώνα της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League απέναντι στην OLYMPIQUE MARSEILLE που θα διεξαχθεί στο στάδιο “Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ” την Τετάρτη 21/10 και ώρα 22:00, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν μέσω Internet (www.olympiacos.org) από Τρίτη 20/10 από τις 14:30 έως την εξάντλησή τους.

Η παραλαβή των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

α) τη λειτουργία Print@home (παραλαβή των εισιτηρίων στο email)

γ) με την εφαρμογή Ticket Mobile κατά την οποία το εισιτήριο εμφανίζεται σε Smartphone.

Προτεραιότητα για αγορά ενός (1) εισιτηρίου έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2019-20 οι οποίοι θα πρέπει να ανανεώσουν την κάρτα μέλους (50€) 2020-21

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες: 40€, 50€, 60€, 70€, 80€, 100€, 120€, 350€ (VVIP)

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα μέλους Ολυμπιακού» από το Internet (www.olympiacossfp.gr)

Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα μέλους Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π στο 2111007060.

Όροι και προϋποθέσεις για την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα.

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για επιστροφή ορισμένου αριθμού ατόμων στα γήπεδα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που πρόκειται να βρεθούν στο γήπεδο για τα εξής:

– Δεν θα πρέπει να βρεθούν στο γήπεδο εφόσον έχουν συμπτώματα που σχετίζονται με τον Covid 19.

– Δεν θα πρέπει να βρεθούν στο γήπεδο εάν τις τελευταίες 14 μέρες είναι θετικοί σε Covid 19 ή έχουν έρθει σε επαφή με άτομο που έχει νοσήσει.

– Θα πρέπει να ενημερώσουν τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) εφόσον είναι θετικοί σε Covid 19 μετά το πέρας του αγώνα.

– Θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας εκτός και εντός του σταδίου, όπως: υποβολή σε έλεγχο θερμοκρασίας σώματος κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, υποχρεωτική χρήση μάσκας που θα καλύπτει στόμα και μύτη τόσο κατά την άφιξή τους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου όσο και καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στις εξέδρες και στην αποχώρησή τους, διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας, παραμονή στην προβλεπόμενη θέση τους.

– Θα πρέπει να χρησιμοποιούν τακτικά τα απολυμαντικά χεριών, να αποφεύγουν τη συγκέντρωση σε ομάδες, να χρησιμοποιούν ανέπαφες κάρτες για τις χρηματικές συναλλαγές τους.

– Απαγορεύεται το κάπνισμα.

– Η μετάβασή τους στο γήπεδο να γίνεται με δικά τους μέσα και όχι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

– Να βρίσκονται στο γήπεδο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

– Απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου γιατί θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την Πολιτική Προστασία με τα στοιχεία του εισιτηρίου κατά την είσοδό τους στο γήπεδο. Διαδικασία απαραίτητη σε περίπτωση που απαιτηθεί ιχνηλάτηση.

– Απαγορεύεται να πλησιάζει το γήπεδο οποιοσδήποτε δεν έχει εισιτήριο και ταυτότητα ή διαβατήριο.

– Μετά το τέλος του αγώνα, η αποχώρηση από το γήπεδο θα γίνεται σταδιακά.