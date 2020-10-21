search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 03:03
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2020 11:52

Equipe: «Θετικός στον κορωνοϊό ο Μαντί Καμαρά» – Δεν παίζει κόντρα στη Μαρσέιγ

21.10.2020 11:52
Equipe: «Θετικός στον κορωνοϊό ο Μαντί Καμαρά» - Δεν παίζει κόντρα στη Μαρσέιγ - Media

 

Θετικός στον κορωνοϊό φέρεται να βρέθηκε ο Μαντί Καμαρά.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «Equipe», Ματιέ Γκρεγκουάρ, δυο δείγματα του Αφρικανού μέσου (ένα τη Δευτέρα και ένα σήμερα) επιβεβαίωσαν ότι έχει προσβληθεί από τον covid-19.

Κατά συνέπεια, αν πράγματι ισχύει η πληροφορία, τίθεται εκτός πλάνων του Ολυμπιακού για το αποψινό ματς με τη Μαρσέιγ, με τους Πειραιώτες να υφίστανται μια σοβαρή αγωνιστική απώλεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της πεϊραιώτικης ΠΑΕ.

Πηγή: sportfm.gr 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

spain floods
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές πλημμύρες στη νότια Ισπανία (Videos)

oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 02:48
NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

1 / 3