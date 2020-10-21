Equipe: «Θετικός στον κορωνοϊό ο Μαντί Καμαρά» – Δεν παίζει κόντρα στη Μαρσέιγ

Θετικός στον κορωνοϊό φέρεται να βρέθηκε ο Μαντί Καμαρά.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «Equipe», Ματιέ Γκρεγκουάρ, δυο δείγματα του Αφρικανού μέσου (ένα τη Δευτέρα και ένα σήμερα) επιβεβαίωσαν ότι έχει προσβληθεί από τον covid-19.

Κατά συνέπεια, αν πράγματι ισχύει η πληροφορία, τίθεται εκτός πλάνων του Ολυμπιακού για το αποψινό ματς με τη Μαρσέιγ, με τους Πειραιώτες να υφίστανται μια σοβαρή αγωνιστική απώλεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της πεϊραιώτικης ΠΑΕ.

Forfait du milieu de l’Olympiakos Mady Camara ce soir contre l’OM, second test Covid positif ce mercredi matin après celui de lundi. Les Grecs perdent un sérieux atout #OLYOM — Mathieu Grégoire (@Serguei) October 21, 2020

Πηγή: sportfm.gr