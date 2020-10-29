search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 02:59
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2020 06:40

Δράμα: Οικογενειακή τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης – Γιος σκότωσε τη μητέρα του μετά από τσακωμό (Video)

29.10.2020 06:40
Δράμα: Οικογενειακή τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης - Γιος σκότωσε τη μητέρα του μετά από τσακωμό (Video) - Media

 

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη της Δράμας, όταν ένας άντρας τραυμάτισε θανάσιμα τη μητέρα του. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό συμβάν συνέβη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μητέρας και γιου.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον δράστη, ωστόσο ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί οι λόγοι που τον οδήγησαν στην εγκληματική  πράξη.

H περιοχή αποκλείστηκε απο αστυνομικούς που συγκέντρωσαν στοιχεία, ενώ αναζητείται και το όπλο του εγκλήματος. 

Αργά το βράδυ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή η οποία θα γίνει σήμερα το πρωί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
praxikopima_benin (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο συγκρούστηκε με ζώο στη γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη

netanyahu-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ «οικονομικής διπλωματίας» για επαναπροσέγγιση των Αιγύπτου και Ισραήλ – Πιέσεις ΗΠΑ για συνάντηση Νετανιάχου-Σίσι

osfp paok aek pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακος, στο -2 ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Άρη και στο -3 από την κορυφή η ΑΕΚ, νέα γκέλα ο ΠΑΟ

tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο – Συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου: «Mάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και αυτό σκότωσε τον γιο μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο - Συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου: «Mάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και αυτό σκότωσε τον γιο μου» (Video)

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έτσι κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού – Η εξήγηση που δίνει ο κυβερνήτης

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 01:20
praxikopima_benin (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο συγκρούστηκε με ζώο στη γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη

netanyahu-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ «οικονομικής διπλωματίας» για επαναπροσέγγιση των Αιγύπτου και Ισραήλ – Πιέσεις ΗΠΑ για συνάντηση Νετανιάχου-Σίσι

1 / 3