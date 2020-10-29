Δράμα: Οικογενειακή τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης – Γιος σκότωσε τη μητέρα του μετά από τσακωμό (Video)

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη της Δράμας, όταν ένας άντρας τραυμάτισε θανάσιμα τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό συμβάν συνέβη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μητέρας και γιου.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον δράστη, ωστόσο ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί οι λόγοι που τον οδήγησαν στην εγκληματική πράξη.

H περιοχή αποκλείστηκε απο αστυνομικούς που συγκέντρωσαν στοιχεία, ενώ αναζητείται και το όπλο του εγκλήματος.

Αργά το βράδυ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή η οποία θα γίνει σήμερα το πρωί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ