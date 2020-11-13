Νίκος Κουρκούλης: «Είναι η χειρότερη περίοδος που έχω ζήσει – Εδώ και 8 μήνες δεν μπαίνει μεροκάματο στο σπίτι» (Video)

Καλεσμένος του Αντώνη Σρόιτερ στο Tik Talk βρέθηκε ο Νίκος Κουρκούλης, το βράδυ της Πέμπτης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην πανδημία του κορωνοϊού και τις πληγές που αυτή έχει αφήσει στους συναδέλφους του και φυσικά την οικογένειά του.

“Είναι η χειρότερη περίοδος που έχω ζήσει” λέει ο τραγουδιστής και προσθέτει:

“Ξεκινήσαμε τις εμφανίσεις με την Πάολα, με ρεκόρ εισπράξεων και θεατών, που ήταν κάτι το απίστευτο στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήταν να κατέβουμε στην Αθήνα, βρισκόμαστε μέσα στην όλη αναμπουμπούλα με τον κορωνοϊό και μας πρόλαβαν τα μέτρα. Εδώ και 8 μήνες πραγματικά δεν μπαίνει μεροκάματο στο σπίτι.

Δεν είμαι εφοπλιστής, είμαι καλλιτέχνης. Δουλεύω όλα αυτά τα χρόνια πολύ σκληρά. Ότι έχω καταφέρει και έχω πάρει, το έχω κάνει μόνος μου με τον ιδρώτα μου. Ότι πλέον έχω στον δικό μου κουβά είναι για να περάσω τα επόμενα χρόνια στα γηρατειά μου και να έχουν τα παιδιά μου κάτι καλύτερο» εκμυστηρεύτηκε ο αγαπημένος καλλιτέχνης με την 35χρονια επαγγελματική διαδρομή στον χώρο του τραγουδιού.

Ο Νίκος Κουρκούλης παραδέχθηκε πως το τελευταίο διάστημα πορεύεται από τις αποταμιέυσεις που έχει κάνει από τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο, δεν αγνοεί πως κάποιοι συνάδελφοί του αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στα όρια της πείνας.