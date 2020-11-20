Καταγγελία Αυγέρη: Γιατρός ιδιωτικής κλινικής κάνει επιλογή «μη Covid» ασθενών

Μία καταγγελία που μοιάζει απίστευτη αλλά φαίνεται να είναι αληθινή κάνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, που επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής.

«Την ώρα που οι γιατροί, οχι μόνο του Ιπποκράτειου, δίνουν άνιση και επικίνδυνη μάχη. Την ωρα που αναγκάζονται να επιλέγουν ποιος ασθενής θα πάει στην ΜΕΘ (που δεν υπάρχουν πια), γιατρός-ιδιωτικού νοσοκομείου, μέσα στο Ιπποκράτειο, διαλέγει ποια «καθαρά περιστατικά» θα πάνε στο ιδιωτικό νοσοκομείο» καταγγέλλει η βουλευτής.

«Θα απαντήσει ο υπουργός Υγείας; Από χθες τον ρωτάμε αν γιατρός-οι ιδιωτικού νοσοκομείου κάνουν διαλογή «μη Covid» ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Την ώρα που οι γιατροί, οχι μόνο του Ιπποκράτειου, δίνουν άνιση και επικίνδυνη μάχη. Την ωρα που αναγκάζονται να επιλέγουν ποιος ασθενής θα πάει στην ΜΕΘ (που δεν υπάρχουν πια), γιατρός-ιδιωτικού νοσοκομείου, μέσα στο Ιπποκράτειο, διαλέγει ποια «καθαρά περιστατικά» θα πάνε στο ιδιωτικό νοσοκομείο» τονίζει στην ανάρτησή της η Δώρα Αυγέρη και προσθέτει:

«Την ίδια ώρα, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που είδαμε και μας περιέγραψαν γιατροί και νοσηλευτές:

Γεμάτες ΜΕΘ, κλίνες μόνο για COVID-19, νοσοκομείο μιας νόσου εκτός ελέγχου και κυβερνητική διαχείριση άνευ σχεδίου.

“Κάθε εφημερία ξεπερνά τον σχεδιασμό και τους αριθμούς κρεβατιών που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μετατρέποντας κλινικές, με το ίδιο προσωπικό, αποδεκατισμένο από την κούραση και τον κορωνοϊό! Η επιλογή ασθενών είναι πια μια πραγματικότητα. Δεν γίνεται αλλιώς, όταν σε ξεπερνούν οι συνθήκες”, λόγια γιατρών που είναι στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή.

Την ίδια στιγμή που γιατροί και νοσηλευτές του Ιπποκράτειου δίνουν αυτή την άνιση μάχη, γιατρός-διαλογεας νοσοκομείου(δεν είναι επιταγμένο) έχει εγκατασταθεί μέσα στο νοσοκομείο για την διαλογή των μη Covid ασθενών που θα διακομιστούν στο ιδιωτικό νοσοκομείο.

Περιμένουμε την διάψευση του Υπουργού».