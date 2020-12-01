search
01.12.2020 07:14

Σαντορίνη: Σύλληψη 20χρονου για την δολοφονία του ξενοδόχου – Προσπάθησε να κάψει το πτώμα με βότκα

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του ξενοδόχου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στην επιχείρησή του, πιστεύει ότι έχει φτάσει η αστυνομία.

Συγκεκριμένα έχει προχωρήσει στην σύλληψη ενός 20χρονου εργάτη, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρετει να γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη και στη συνέχεια να τον έλουσε με βότκα και έβαλε φωτιά στο πτώμα για να σβήσει τα ίχνη του στις φλόγες.

Όπως προκύπτει, πίσω από την δολοφονία «κρύβεται» οικονομικό κίνητρο καθώς ο 20χρονος ισχυρίζεται ότι ο 69χρονος του χρωστούσε 200 ευρώ εδώ και ένα χρόνο.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία λένε ότι ο δράστης ομολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό καθώς το αφεντικό του χρωστούσε 200 ευρώ από πέρυσι και δεν τον είχε εξοφλήσει.

Η έρευνα στα πλάνα από κάμερες επιχειρήσεων στην Οία οδήγησε τους άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών στον εντοπισμό του δολοφόνου του 69χρονου ξενοδόχου Νίκου Χάλαρη.

Το ίδιο το ξενοδοχείο δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας, έτσι οι αστυνομικοί αναζήτησαν οπτικό υλικό από άλλες επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή.

Ο νεαρός αλλοδαπός είχε καταγραφεί να φεύγει από το σημείο όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο του θύματος Nikos Villas, λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα μικρό χώρο δίπλα στη ρεσεψιόν το μεσημέρι της Παρασκευής και οδήγησε στον εντοπισμό του νεκρού ιδιοκτήτη.

Μετά από πολύωρη ανάκριση, ο 20χρονος ομολόγησε ότι πήγε στο ξενοδοχείο για να ζητήσει τα χρήματα που του χρωστούσε ο ιδιοκτήτης από εργασίες που είχε κάνει, αλλά διαπληκτίστηκαν και ήρθαν στα χέρια.

Η νεκροψία δεν απέδωσε τα στοιχεία που περίμεναν οι Αρχές καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, το γεγονός ότι ο 69χρονος απανθρακώθηκε είχε ως αποτέλεσμα ο ιατροδικαστής να μην μπορεί να εξάγει από την έρευνά του συμπεράσματα.

Έτσι, ζήτησε τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων (dna κ.λπ).

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άντρας βρέθηκε απανθρακωμένος το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου του.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι επρόκειτο για θάνατο που οφείλεται στην πυρκαγιά, η έρευνα στο χώρο έφερε ανατροπή στις έρευνες.

Δίπλα από τον ξενοδόχο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος. Η φωτιά ξέσπασε σε ένα μικρό κουζινάκι.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς είναι ότι ο 69χρονος δεν πρόλαβε να σωθεί, παρά το γεγονός ότι η φωτιά ήταν μικρής έκτασης.

Αυτό σε συνδυασμό με το αίμα που βρέθηκε στο σημείο έκανε τους αστυνομικούς να ερευνήσουν σοβαρά την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας. 

