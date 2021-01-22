Χρόνια ημικρανία: Νέα μέθοδος για την αντιμετώπισή της

Η ημικρανία είναι μια παθολογική κατάσταση που έρχεται και επανέρχεται και, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, αφορά σχεδόν εξίσου γυναίκες και άντρες. Ακόμα και η αναφορά της νοσηρής αυτής κατάστασης είναι ικανή να φέρει πόνο στα άτομα που την έχουν γνωρίσει.

Χρόνια αναμετριέται μαζί της η Ιατρική με θετικά αποτελέσματα αλλά όχι με εφάπαξ θεραπεία. Σήμερα, μια νέα, απλή θεραπευτική μέθοδος υπόσχεται άμεση ανακούφιση από τον πόνο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη κρίση ημικρανίας. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με πολλά υποσχόμενη επιτυχία στο Ιατρείο Πόνου του Metropolitan Hospital, αναφέρει η διευθύντρια του Ιατρείου κυρία Ζηναΐς Κοντούλη.

Η ημικρανία είναι ένα είδος κεφαλαλγίας το οποίο, στην Ελλάδα, ταλαιπωρεί σχεδόν ένα στα 15 άτομα. Τα αίτιά της είναι ποικίλα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές είναι καλοήθης και δεν αποτελεί εκδήλωση κάποιας παθολογικής κατάστασης στον εγκέφαλο.

Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι το στρες, από τη λήψη τροφών όπως η σοκολάτα ή ποτών όπως το κόκκινο κρασί και, πιθανόν, από τον γυναικείο κύκλο. Η συσχέτιση με τον γυναικείο κύκλο είχε οδηγήσει στην αντίληψη ότι αφορά περισσότερο τις γυναίκες.

Η κλασική αντιμετώπιση της ημικρανίας

Η ημικρανία αντιμετωπίζεται πρωτίστως με φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να συνδυαστούν διαφορετικά είδη φαρμάκων, τα οποία συνήθως αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζεται το επώδυνο ερέθισμα στον εγκέφαλο. Μπορεί να είναι αντιεπιληπτικά φάρμακα, καθώς και άλλα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Υπάρχουν δύο τρόποι για την αντιμετώπιση της ημικρανίας. Αν οι κρίσεις ημικρανίας είναι λίγες μέσα σε ένα μήνα (έως δέκα), τότε αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή η οποία τις καταστέλλει. Αν, όμως, οι κρίσεις ημικρανίας ξεπερνούν τις δέκα το μήνα, πρέπει να χορηγηθεί και προφυλακτική αγωγή, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός τους.

Έγχυση φαρμάκων

Τα τελευταία χρόνια η Ιατρική έχει εξελιχθεί σημαντικά, εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και πρακτικές που αντιμετωπίζουν καλύτερα παλιά προβλήματα. Μία από αυτές αφορά την ημικρανία που δεν έχει αθροιστικό χαρακτήρα.

Πρόκειται για μια νέα, επεμβατικού τύπου μέθοδο πρόληψης και καταστολής, μια μικρή ένεση. Είναι μια ένεση-μπλοκ των νεύρων στο πίσω μέρος του κρανίου, που, τις περισσότερες φορές είναι υπεύθυνα για τον πόνο που αισθάνονται η πάσχουσα ή ο πάσχων. Ουσιαστικά γίνεται μπλοκ με αναισθητικό και κορτιζόνη στο μείζον και στο έλασσον ινιακό νεύρο. Η μέθοδος έχει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα:

Είναι άκρως ασφαλής

Ο ασθενής μπορεί να φύγει από το ιατρείο μετά από μισή ώρα

Δεν έχει σχεδόν ποτέ επιπλοκές

Επιφέρει ανακούφιση του πόνου την ίδια στιγμή, καθώς και πρόληψη για ημικρανίες για σχεδόν 30 ημέρες

Οι ασθενείς που ανταποκρίνονται σε αυτή τη μέθοδο συνήθως δεν χρειάζεται να παίρνουν φαρμακευτική αγωγή

Το Ιατρείο Πόνου είναι ένα εξειδικευμένο ιατρείο όπου πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαγνωστεί η αιτία και το είδος του χρόνιου πόνου (σωματικός, νευροπαθητικός ή μικτός χρόνιος πόνος). Στη συνέχεια, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η απαραίτητη αγωγή, είτε φαρμακευτική, είτε επεμβατική, με θεαματικά αποτελέσματα.

