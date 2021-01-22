search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 13:53
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2021 07:13

Χρόνια ημικρανία: Νέα μέθοδος για την αντιμετώπισή της

22.01.2021 07:13
Χρόνια ημικρανία: Νέα μέθοδος για την αντιμετώπισή της - Media

 

Η ημικρανία είναι μια παθολογική κατάσταση που έρχεται και επανέρχεται και, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, αφορά σχεδόν εξίσου γυναίκες και άντρες. Ακόμα και η αναφορά της νοσηρής αυτής κατάστασης είναι ικανή να φέρει πόνο στα άτομα που την έχουν γνωρίσει.

Χρόνια αναμετριέται μαζί της η Ιατρική με θετικά αποτελέσματα αλλά όχι με εφάπαξ θεραπεία. Σήμερα, μια νέα, απλή θεραπευτική μέθοδος υπόσχεται άμεση ανακούφιση από τον πόνο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη κρίση ημικρανίας. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με πολλά υποσχόμενη επιτυχία στο Ιατρείο Πόνου του Metropolitan Hospital, αναφέρει η διευθύντρια του Ιατρείου κυρία Ζηναΐς Κοντούλη.

Η ημικρανία είναι ένα είδος κεφαλαλγίας το οποίο, στην Ελλάδα, ταλαιπωρεί σχεδόν ένα στα 15 άτομα. Τα αίτιά της  είναι ποικίλα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές είναι καλοήθης και δεν αποτελεί εκδήλωση κάποιας παθολογικής κατάστασης στον εγκέφαλο.

Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι το στρες, από τη λήψη τροφών όπως η σοκολάτα ή ποτών όπως το κόκκινο κρασί και, πιθανόν, από τον γυναικείο κύκλο. Η συσχέτιση με τον γυναικείο κύκλο είχε οδηγήσει στην αντίληψη ότι αφορά περισσότερο τις γυναίκες.

Η κλασική αντιμετώπιση της ημικρανίας

 

Η ημικρανία αντιμετωπίζεται πρωτίστως με φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να συνδυαστούν διαφορετικά είδη φαρμάκων, τα οποία συνήθως αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζεται το επώδυνο ερέθισμα στον εγκέφαλο. Μπορεί να είναι αντιεπιληπτικά φάρμακα, καθώς και άλλα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Υπάρχουν δύο τρόποι για την αντιμετώπιση της ημικρανίας. Αν οι κρίσεις ημικρανίας είναι λίγες μέσα σε ένα μήνα (έως δέκα), τότε αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή η οποία τις καταστέλλει. Αν, όμως, οι κρίσεις ημικρανίας ξεπερνούν τις δέκα το μήνα, πρέπει να χορηγηθεί και προφυλακτική αγωγή, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός τους.

Έγχυση φαρμάκων

 

Τα τελευταία χρόνια η Ιατρική έχει εξελιχθεί σημαντικά, εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και πρακτικές που αντιμετωπίζουν καλύτερα παλιά προβλήματα. Μία από αυτές αφορά την ημικρανία που δεν έχει αθροιστικό χαρακτήρα.

Πρόκειται για μια νέα, επεμβατικού τύπου μέθοδο πρόληψης και καταστολής, μια μικρή ένεση. Είναι μια ένεση-μπλοκ των νεύρων στο πίσω μέρος του κρανίου, που, τις περισσότερες φορές είναι υπεύθυνα για τον πόνο που αισθάνονται η πάσχουσα ή ο πάσχων. Ουσιαστικά γίνεται μπλοκ με αναισθητικό και κορτιζόνη στο μείζον και στο έλασσον ινιακό νεύρο. Η μέθοδος έχει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Είναι άκρως ασφαλής
  • Ο ασθενής μπορεί να φύγει από το ιατρείο μετά από μισή ώρα
  • Δεν έχει σχεδόν ποτέ επιπλοκές
  • Επιφέρει ανακούφιση του πόνου την ίδια στιγμή, καθώς και πρόληψη για ημικρανίες για σχεδόν 30 ημέρες

Οι ασθενείς που ανταποκρίνονται σε αυτή τη μέθοδο συνήθως δεν χρειάζεται να παίρνουν φαρμακευτική αγωγή

Το Ιατρείο Πόνου είναι ένα εξειδικευμένο ιατρείο όπου πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαγνωστεί η αιτία και το είδος του χρόνιου πόνου (σωματικός, νευροπαθητικός ή μικτός χρόνιος πόνος). Στη συνέχεια, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η απαραίτητη αγωγή, είτε φαρμακευτική, είτε επεμβατική, με θεαματικά αποτελέσματα.

Πηγή: iatropedia

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alonisso_new
TRAVEL

Αλόννησος: «Καταφύγιο ανέγγιχτης φύσης και γαλήνιας γοητείας» – Αποθέωση από τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Βρετανίας

aramco_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Για «καταστροφικές συνέπειες» προειδοποιεί η Saudi Aramco

photo 3
ADVERTORIAL

Το Allwyn Game Time με άρωμα ευρωπαϊκού τελικού για το βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού

imikrania
ΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκή μελέτη για την Ημικρανία: Επτά στις δέκα γυναίκες δεν λαμβάνουν εξατομικευμένη φροντίδα- Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις Ελληνίδες

chef-new1
MEDIA

Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 13:53
alonisso_new
TRAVEL

Αλόννησος: «Καταφύγιο ανέγγιχτης φύσης και γαλήνιας γοητείας» – Αποθέωση από τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Βρετανίας

aramco_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Για «καταστροφικές συνέπειες» προειδοποιεί η Saudi Aramco

photo 3
ADVERTORIAL

Το Allwyn Game Time με άρωμα ευρωπαϊκού τελικού για το βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού

1 / 3