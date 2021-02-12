Ο οίκος Sotheby’s δημοπρατεί αθλητικά υποδήματα που σχεδιάστηκαν για τον Ομπάμα

Για τους συλλέκτες, η φετινή President’s Day θα είναι ξεχωριστή: την Παρασκευή πριν το Σαββατοκύριακο που προηγείται της Ημέρας του Προέδρου – εορτάζεται στις 15 Φεβρουαρίου, τιμώντας τα γενέθλια του πρώτου Προέδρου των ΗΠΑ, του Τζορτζ Ουάσινγκτον – ο οίκος Sotheby’s στη Νέα Υόρκη δημοπρατεί ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα που σχεδιάστηκαν το 2009 ειδικά για τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Το ζευγάρι των Nike Hyperdunks που δημοπρατείται – η δημοπρασία αρχίζει στις 4:44 μμ (τοπική ώρα) – είναι σύμφωνα με τον Sotheby’s το ένα από τα δύο που υπάρχουν. Ήδη, επιδεικνύονται στον εκθεσιακό χώρο του οίκου, στη λεωφόρο York. Αλλά φιγουράρουν και στον καινούργιο ιστότοπο του Sotheby’s, τον «Buy Now».

«Ένα από τα δύο μόνον ζευγάρια που η Nike ετοίμασε, τιμώντας τον κ. Ομπάμα. Στα αθλητικά υποδήματα υπάρχουν απίστευτες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της σφραγίδας του Προέδρου των ΗΠΑ, του αριθμού “ 44” κεντημένο στο κάθε παπούτσι και του “ 1776” στην εσωτερική σόλα» είπε, σε ανακοίνωση, ο Brahm Wachter, διευθυντής ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου. «Είναι ευχαρίστηση που φέρνουμε στη αγορά τέτοιο μοναδικό κομμάτι. Ελπίζουμε ότι θα είναι ένα slam dunk (κάρφωμα, στη στεφάνη της μπασκέτας)» πρόσθεσε. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για το ότι το ζευγάρι των Nike Hyperdunks μπορεί να πιάσει 25.000 δολάρια ή και παραπάνω. Και, όπως σημειώνει το Artnet News, ο συμβολισμός του αριθμού «1776» συμπληρώνεται με τον φαλακρό αετό του εθνόσημου και με τα χρώματα, τα οποία είναι κόκκινο, άσπρο και μπλε.