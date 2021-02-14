search
14.02.2021 13:34

Τρεις οι θάνατοι από Έμπολα στη Γουινέα – Άλλο ένα κρούσμα εντοπίστηκε στη ΛΔ του Κονγκό

Η Γουινέα βρίσκεται και πάλι σε «κατάσταση επιδημίας» λόγω του ιού Έμπολα που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, πέντε χρόνια αφότου έληξε η προηγούμενη, αφού επιβεβαιώθηκε ότι εντοπίστηκαν επτά κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας (ANSS) δρ. Σακόμπα Κεϊτά.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο υπουργός Υγείας Ρεμί Λαμάχ έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς. Οι υπηρεσίες δεν διευκρίνισαν για ποιον λόγο ο απολογισμός αυτός μειώθηκε σήμερα στους τρεις.

Πρόκειται για την πρώτη επανεμφάνιση της ασθένειας στη Δυτική Αφρική, αφ’ ότου είχε ξεκινήσει η χειρότερη επιδημία Έμπολα στον κόσμο, το 2013, με αποτέλεσμα να πεθάνουν περισσότεορι από 11.300 άνθρωποι.

Σήμερα εξάλλου η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε άλλο ένα κρούσμα του Έμπολα στην επαρχία του Βόρειου Κίβου, όπου είχε επανεμφανιστεί ο ιός στις 7 Φεβρουαρίου.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα αναπτύξει γρήγορα όσα μέσα διαθέτει, όπως εμβόλια, για να βοηθήσει τη Γουινέα να αντιμετωπίσει την επανεμφάνιση του ιού Έμπολα, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπός του από το Κόνακρι σήμερα.

Ο καθηγητής Άλφρεντ Τζορτζ Κι-Ζέρμπο, μετά τη συνάντηση που είχε με στελέχη των υγειονομικών αρχών της χώρας, επισήμανε ότι η Γουινέα έχει ήδη «μεγάλη εμπειρία», αφού από εκεί ξεκίνησε το 2013 η χειρότερη μέχρι σήμερα επιδημία του Έμπολα στον κόσμο.

«Το οπλοστάσιό μας είναι σήμερα μια εκτεταμένο και πρέπει να επωφεληθούμε για να περιορίσουμε αυτήν την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Ο ΠΟΥ έχει τεθεί σε συναγερμό, σε όλα τα επίπεδα», πρόσθεσε.

Ο Έμπολα, που προκαλεί υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, εμετούς και διάρροια, εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 στο Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σήμερα υπάρχουν δύο εμβόλια για τον ιό, όχι όμως και αποτελεσματική θεραπεία.

