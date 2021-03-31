search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 12:44
LIFESTYLE

31.03.2021 13:02

Μελίνα Μακρή: «Φεύγοντας από τους Vegas έφαγα τα μούτρα μου» (Video)

31.03.2021 13:02
Στην κάμερα της εκπομπής Happy Day μίλησε η Μελίνα Μακρή, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στην αποχώρησή της από τους Vegas.

«Έφυγα από τους Vegas σε ένα διάστημα που ήταν ουδέτερο. Δεν ήταν κάτι που τους ήρθε σοκ.

Πέρασα από δύσκολες καταστάσεις φεύγοντας, δεν ήταν εύκολο, μπορώ να πω ότι έφαγα τα μούτρα μου.

Δεν είχα πρόταση για το YFSF All Star, όμως, δεν το θεωρώ άδικο. Πιστεύω ότι έκαναν τις καταλληλότερες επιλογές» τόνισε, ενώ μιλώντας για τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε λόγω πανδημίας είπε:

«Πέρασα μεγάλη μοναξιά στο lockdown. Ο άνδρας μου δουλεύει κι εγώ σπίτι, πήρα πέντε κιλά. Έκανα συνεδρίες με την ψυχολόγο μου. Ο άνδρας μου άλλαξε δουλειά και αποξενωθήκαμε από εκεί που ήμασταν συνέχεια μαζί»

