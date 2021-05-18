Σύνοδος κορυφής Πούτιν – Μπάιντεν στην Ελβετία;

Η Ελβετία είναι η πιθανότερη χώρα για να φιλοξενήσει μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, του Τζο Μπάιντεν.

Αυτό γράφει τουλάχιστον σήμερα η ρωσική εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Ο Μπάιντεν, που τον περασμένο Μάρτιο χαρακτήρισε “αδίστακτο” τον Πούτιν, με αποτέλεσμα η Μόσχα να ανακαλέσει τον πρεσβευτή της για διαβουλεύσεις, έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να τον συναντήσει κατά τη διάρκεια της περιοδείας που θα πραγματοποιήσει τον επόμενο μήνα στην Ευρώπη. Το Κρεμλίνο λέει ότι εξετάζει την πιθανότητα μιας συνόδου κορυφής.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Σεργκέι Λαβρόφ και Άντονι Μπλίνκεν, πρόκειται να συναντηθούν αυτήν την εβδομάδα στην Ισλανδία και αναμένεται ότι θα συζητήσουν τις προετοιμασίες για μια πιθανή σύνοδο κορυφής.

Τον περασμένο μήνα η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Μπάιντεν πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15-16 Ιουνίου σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.

