Γάλα: Ποια η επίδρασή του στη χοληστερίνη

Πώς συνδέεται το γάλα με τη χοληστερίνη;

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με επικεφαλής τον καθηγητή Επιστήμης της Διατροφής Βιμάλ Καράνι του βρετανικού ανεπιστημίου του Ρέντινγκ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό για θέματα Παχυσαρκίας «International Journal of Obesity», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τρεις μεγάλες έρευνες, που αφορούσαν συνολικά περίπου 1,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

Διαπίστωσαν ότι όσοι καταναλώνουν συχνά μεγάλες ποσότητες γάλακτος έχουν χαμηλότερα επίπεδα τόσο «καλής» (HDL) και όσο «κακής» χοληστερίνης (LDL), μολονότι ο μέσος δείκτης μάζας του σώματός τους είναι μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνους που δεν πίνουν καθόλου γάλα.

Επίσης, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, όσοι πίνουν τακτικά γάλα έχουν κατά μέσο όρο 14% μικρότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. «Τα ευρήματα δείχνουν ότι η μείωση στην κατανάλωση γάλακτος δεν είναι αναγκαία για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων, παρόλο που παρατηρείται μία μικρή αύξηση στον δείκτη μάζας σώματος και στο σωματικό λίπος όσων πίνουν γάλα», δήλωσε ο δρ Καράνι.

ΑΠΕ-ΜΠE

Photo by Pixabay

Ειδήσεις σήμερα

Ανοίγουν την Τετάρτη τα ραντεβού για όλα τα εμβόλια για τους 35-39 ετών

Κορωνοϊός: Στα 1.381 τα νέα κρούσματα, 563 οι διασωληνωμένοι

Άνοια: Κι όμως, το πρώτο σημάδι ΔΕΝ είναι η απώλεια μνήμης