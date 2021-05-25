search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 15:10
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2021 09:20

Γάλα: Ποια η επίδρασή του στη χοληστερίνη

25.05.2021 09:20
gala-new

Πώς συνδέεται το γάλα με τη χοληστερίνη;

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με επικεφαλής τον καθηγητή Επιστήμης της Διατροφής Βιμάλ Καράνι του βρετανικού ανεπιστημίου του Ρέντινγκ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό για θέματα Παχυσαρκίας «International Journal of Obesity», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τρεις μεγάλες έρευνες, που αφορούσαν συνολικά περίπου 1,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

Διαπίστωσαν ότι όσοι καταναλώνουν συχνά μεγάλες ποσότητες γάλακτος έχουν χαμηλότερα επίπεδα τόσο «καλής» (HDL) και όσο «κακής» χοληστερίνης (LDL), μολονότι ο μέσος δείκτης μάζας του σώματός τους είναι μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνους που δεν πίνουν καθόλου γάλα.

Επίσης, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, όσοι πίνουν τακτικά γάλα έχουν κατά μέσο όρο 14% μικρότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. «Τα ευρήματα δείχνουν ότι η μείωση στην κατανάλωση γάλακτος δεν είναι αναγκαία για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων, παρόλο που παρατηρείται μία μικρή αύξηση στον δείκτη μάζας σώματος και στο σωματικό λίπος όσων πίνουν γάλα», δήλωσε ο δρ Καράνι.

ΑΠΕ-ΜΠE

Photo by Pixabay

Ειδήσεις σήμερα

Ανοίγουν την Τετάρτη τα ραντεβού για όλα τα εμβόλια για τους 35-39 ετών

Κορωνοϊός: Στα 1.381 τα νέα κρούσματα, 563 οι διασωληνωμένοι

Άνοια: Κι όμως, το πρώτο σημάδι ΔΕΝ είναι η απώλεια μνήμης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bowie-ekthesi-6
ΜΟΥΣΙΚΗ

David Bowie: «Ζωντανεύει» ξανά σε μια καθηλωτική multimedia έκθεση στο Λονδίνο

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 52χρονος χάρισε ζωή με τον θάνατό του

YorgosLanthimos_Photographs_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Photographs»: Η μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στη Στέγη (photos)

mitsotakis_erdogan_1002-1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας – Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις (Live)

sing-for-greece_1002_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Σήμερα ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός – Πώς ψηφίζει το κοινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

mitsotakis erdogan karystianou papagopoulos
ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 15:05
bowie-ekthesi-6
ΜΟΥΣΙΚΗ

David Bowie: «Ζωντανεύει» ξανά σε μια καθηλωτική multimedia έκθεση στο Λονδίνο

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 52χρονος χάρισε ζωή με τον θάνατό του

YorgosLanthimos_Photographs_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Photographs»: Η μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στη Στέγη (photos)

1 / 3