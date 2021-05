Εργάτης στη Rolls Royce, μέλος των Εργατικών στο Κόβεντρι, λάτρης της τζαζ και ο δεύτερος άνθρωπος στον κόσμο που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού με το σκεύασμα της Pfizer/BioNTech: αυτός με λίγα λόγια ήταν ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 81 ετών, από άλλη αιτία.

We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised by @Keir_Starmer. Our thoughts are with Joy and Bill's family & friends. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs