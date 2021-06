Ένα υγιέστατο κοριτσάκι απέκτησαν ο πρίγκιπας Harry και η Μέγκαν Μαρκλ το πρωί της Παρασκευής 4 Ιουνίου 2021 στο Νοσοκομείο Σάντα Μπάρμπαρα Κότατζ στην Καλιφόρνια, με τον ευτυχή πατέρα να είναι παρών στον τοκετό.

Το όνομα αυτής… Λίλιμπετ «Λίλι» Νταϊάνα Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ. Ένα όνομα που τιμά τόσο τη Βασίλισσα Ελισάβετ όσο και τη μνήμη της αδικοχαμένης Νταϊάνα.

«Με μεγάλη χαρά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, καλωσορίζουν στον κόσμο την κόρη τους, την Λίλιμπετ «Λίλι» Νταϊάνα Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ. Τόσο η μητέρα όσο και το παιδί είναι υγιείς και καλά και ξεκουράζονται στο σπίτι τους. Ο Δούκας και η Δούκισσα σας ευχαριστούν για τις θερμές ευχές και τις προσευχές σας, ενώ απολαμβάνουν αυτήν την ξεχωριστή στιγμή ως οικογένεια» ανέφερε -μεταξύ άλλων- στη σχετική ανακοίνωση ο γραμματέας τύπου του ζεύγους.

Σπάζοντας για μια ακόμη φορά το πρωτόκολλο που ακολουθείται στις γεννήσεις νέων μελών τις βασιλικής οικογένειας, οι Χάρι και Μέγκαν επέλεξαν να είναι εκείνοι οι πρώτοι που θα ανακοινώσουν τη γέννηση της κόρης τους στο κοινό, με την επίσημη ανακοίνωση του παλατιού -που μάλλον πιάστηκε στον… ύπνο- να έρχεται 90 λεπτά αργότερα.

«Η Βασίλισσα, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης, καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ ενημερώθηκαν και εκφράζουν την ευχαρίστησή τους σχετικά με τη γέννηση της κόρης του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ» ανέφερε η αρχική ανακοίνωση του παλατιού η οποία έγινε από εκπρόσωπο Τύπου, ενώ λίγο αργότερα, με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter και στο Instagram, το παλάτι εξέφραζε εκ νέου τη χαρά του για την είδηση, επισημαίνοντας ότι η νεογέννητη κόρη των Χάρι και Μέγκαν, η Λίλιμπετ, είναι το ενδέκατο δισέγγονο της Αυτού Μεγαλειότητος.

«Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με τα χαρμόσυνα νέα της άφιξης της μικρής Λίλι. Συγχαρητήρια στον Χάρι, την Μέγκαν και τον Άρτσι», έγραψαν με τη σειρά τους ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στέλνοντας τις δικές τους ευχές μέσω του κοινού τους λογαριασμού στο Twitter.

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili. Congratulations to Harry, Meghan and Archie.

Λίγους μήνες πριν, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ενημέρωναν τη βασίλισσα Ελισάβετ ότι έπειτα από το δοκιμαστικό διάστημα των 12 μηνών που το πριγκιπικό ζεύγος είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, δεν προτίθενται να επιστρέψουν ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Μια απόφαση που είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Παλάτι με τη σχετική ανακοίνωση να μεταφέρει τη λύπη της βασίλισσας για την εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο, ότι ο Χάρι και η Μέγκαν «παραμένουν πολυαγαπημένα μέλη της οικογένειας».

Αυτό δεν ήταν, βέβαια, το τελευταίο… μελανό σημείο ανάμεσα στο πριγκιπικό ζεύγος και το παλάτι, καθώς λίγους μήνες μετά ακολούθησε η συνέντευξη -βόμβα του ζεύγους στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Μια συνέντευξη που παρακολούθησε όλος ο πλανήτης και που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης αλλά και τους βασιλικούς ανταποκριτές, φέρνοντας νέους τριγμούς στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Αξιωματούχος των Ανακτόρων, μάλιστα, έσπευσε να τη χαρακτηρίσει “τσίρκο”, αποκαλύπτοντας ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν προτίθεται καν να τη δει.

Μεταξύ άλλων, αυτό που έφερε σε δεινή θέση όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν η αποκάλυψη ότι το παλάτι ανησυχούσε για το χρώμα του δέρματος του μωρού που θα έφερνε στον κόσμο η Μέγκαν Μαρκλ, κατά την πρώτη της εγκυμοσύνη.

Meghan Markle says there were concerns in 🇬🇧 Royal family about her child’s skin color.



“You’re not going to tell me who had that conversation?” Oprah asks.



“I think that would be very damaging to them.” #OprahMeghanHarry

pic.twitter.com/2HAda9ICEN