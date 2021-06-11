Μπότοξ – Υαλουρονικό: Πότε χάνεται το μέτρο και γίνονται εμμονή; (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι ενέσιμες θεραπείες έχουν μπει στη ζωή πολλών γυναικών τα τελευταία χρόνια, με αρκετό ποσοστό να χάνει συχνά το μέτρο.
Ποια είναι, λοιπόν, η ιδανική χρήση και πότε τα μπότοξ και το υαλουρονικό γίνονται εμμονή;
Ο δερματολόγος κ. Στέλιος Αγγελίδης απαντά…
«Οι εφαρμογές αυτές γίνονται είτε υπερβολή από τον γιατρό -αυτές είναι οι κακές εφαρμογες- είτε οι γυναίκες θεωρούν ότι πρέπει να τα αποκαταστήσουν όλα.
Για το αισθητικό αποτέλεσμα είναι υπεύθυνος ο γιατρός. Αν εσύ μου ζητήσεις κάτι παράλογο που δε συνάδει με το αισθητικό μου μέτρο και το εφαρμόσω εγώ, φταίω εγώ. Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που επιμένει» ανέφερε μεταξύ άλλων.
