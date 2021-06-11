search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:05
ΥΓΕΙΑ

11.06.2021 14:55

Μπότοξ – Υαλουρονικό: Πότε χάνεται το μέτρο και γίνονται εμμονή; (Video)

Οι ενέσιμες θεραπείες έχουν μπει στη ζωή πολλών γυναικών τα τελευταία χρόνια, με αρκετό ποσοστό να χάνει συχνά το μέτρο.

Ποια είναι, λοιπόν, η ιδανική χρήση και πότε τα μπότοξ και το υαλουρονικό γίνονται εμμονή;

Ο δερματολόγος κ. Στέλιος Αγγελίδης απαντά…

«Οι εφαρμογές αυτές γίνονται είτε υπερβολή από τον γιατρό -αυτές είναι οι κακές εφαρμογες- είτε οι γυναίκες θεωρούν ότι πρέπει να τα αποκαταστήσουν όλα.

Για το αισθητικό αποτέλεσμα είναι υπεύθυνος ο γιατρός. Αν εσύ μου ζητήσεις κάτι παράλογο που δε συνάδει με το αισθητικό μου μέτρο και το εφαρμόσω εγώ, φταίω εγώ. Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που επιμένει» ανέφερε μεταξύ άλλων.

