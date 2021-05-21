Κάτια Ζυγούλη: «Έχω κάνει μπότοξ – Μπορεί να δεχόμουν την απιστία» (Video)

Το δικό της κανάλι στο Youtube έχει ανοίξει η Κάτια Ζυγούλη, απαντώντας μάλιστα -κατά καιρούς- σε ερωτήσεις των followers της.

Σε μια από αυτές, το πρώην μοντέλο αποκάλυψε δίχως κανέναν δισταγμό ότι έχει κάνει μπότοξ.

«Παιδιά έχω κάνει μπότοξ. Κάνω κατά καιρούς, σιγά τ’ αυγά. Επίσης, είναι μια ερώτηση παγίδα διότι αν δεν κάνεις μπότοξ σου λένε “πώς έχει γίνει αυτή έτσι”. Αν πάλι, κάνεις μπότοξ, σου λένε “ε, σιγά τη μποτοξαρισμένη”. Δεν μας ορίζουν οι ρυτίδες μας. Είμαστε πολλά περισσότερα από αυτά»

«Μπορεί να δεχόμουν την απιστία»

Επιπλέον, η Κάτια Ζυγούλη απάντησε και στην ερώτηση αν θα δεχόταν την απιστία, δείχνοντας ότι μάλλον δεν έχει καταλήξει σε αυτό.

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συγχωρήσω την απιστία. Ίσως να τη δεχόμουν από φόβο μήπως χάσω ό,τι έχω φτιάξει στη ζωή μου αλλά στην πραγματικότητα το “εγώ” μου δε μπορεί να συγχωρήσει τέτοια πράγματα. Η ψυχή μπορεί, το “εγώ” όχι» είπε χαρακτηριστικά.

