Κάτια Ζυγούλη: «Έχω κάνει μπότοξ – Μπορεί να δεχόμουν την απιστία» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το δικό της κανάλι στο Youtube έχει ανοίξει η Κάτια Ζυγούλη, απαντώντας μάλιστα -κατά καιρούς- σε ερωτήσεις των followers της.
Σε μια από αυτές, το πρώην μοντέλο αποκάλυψε δίχως κανέναν δισταγμό ότι έχει κάνει μπότοξ.
«Παιδιά έχω κάνει μπότοξ. Κάνω κατά καιρούς, σιγά τ’ αυγά. Επίσης, είναι μια ερώτηση παγίδα διότι αν δεν κάνεις μπότοξ σου λένε “πώς έχει γίνει αυτή έτσι”. Αν πάλι, κάνεις μπότοξ, σου λένε “ε, σιγά τη μποτοξαρισμένη”. Δεν μας ορίζουν οι ρυτίδες μας. Είμαστε πολλά περισσότερα από αυτά»
Επιπλέον, η Κάτια Ζυγούλη απάντησε και στην ερώτηση αν θα δεχόταν την απιστία, δείχνοντας ότι μάλλον δεν έχει καταλήξει σε αυτό.
«Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συγχωρήσω την απιστία. Ίσως να τη δεχόμουν από φόβο μήπως χάσω ό,τι έχω φτιάξει στη ζωή μου αλλά στην πραγματικότητα το “εγώ” μου δε μπορεί να συγχωρήσει τέτοια πράγματα. Η ψυχή μπορεί, το “εγώ” όχι» είπε χαρακτηριστικά.
Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν είχα να πληρώσω ούτε το νοίκι μου» (Videos)
Νικολέτα Βλαβιανού για καταγγελίες στο θέατρο: «Δεν είναι μόνο η προηγούμενη γενιά, οι νεότεροι κάνουν χειρότερα» (Video)
Ναόμι Κάμπελ: Οργιάζουν οι φήμες για τη γέννηση της κόρης της (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.