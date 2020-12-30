Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Απέδειξε» με μια… φωτογραφία αν έχει κάνει μπότοξ (Video)

Καλεσμένη στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» ήταν η Βίκυ Χαζτηβασιλείου η οποία μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει κάποια αισθητική επέμβαση πάνω της, καθώς έχει καλό… γονίδιο!

Για να πείσει, μάλιστα, έδειξε και μια φωτογραφία της μητέρας της η οποία αν και δεν έχει “πειράξει” κάτι πάνω της, δείχνει πολύ νεότερη…

“Τα γονίδια παίζουν ρόλο πρωτίστως. Δεν έχει κάνει ούτε ένα μπότοξ η μητέρα μου” είπε η παρουσιάστρια δείχνοντας τη φωτογραφία της μητέρας της και πρόσθεσε: “Το καταλάβατε τώρα ότι στην οικογένεια μας δεν χρειάζεται να κάνουμε αισθητικές επεμβάσεις;”

Η παρουσιάστρια πρόσφατα είχε αναφερθεί στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που είχαν ως αποτέλεσμα να κοπεί η εκπομπή της, φέρνοντας την ίδια σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

«Με ζει κάποιος και δεν το έχω καταλάβει; Φυσικά και έκανα τη δουλειά μου για λόγους βιοπορισμού. Ούτε έχω κάποια περιουσία για να παίρνω από κάποια ακίνητα χρήματα, ούτε με ζει κάποιος. Εγώ συντηρώ τον εαυτό μου και τελικά όχι μόνο τον εαυτό μου.

Τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά. Αυτή είναι η ζωή κι εγώ έχω πολλή διδαχή μέσα μου για να τα χάσω σε τέτοιες εξελίξεις» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.