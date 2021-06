Διακοπές στα νησιά της Ελλάδας κάνει ο Μάτζικ Τζόνσον με το πολυτελές γιοτ του.

Ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers χαλαρώνει στο σκάφος του στην Κέρκυρα, στην πρώτη του ημέρα στην Ελλάδα.

Ο Μάτζικ Τζόνσον επέλεξε να φωτογραφηθεί με φόντο το Παλιό Φρούριο της πόλης.

«Πρώτη ημέρα στην Ελλάδα!», έγραψε ο Μάτζικ Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter, ενώ σε άλλη ανάρτηση δείχνει να γυμνάζεται στο πολυτελές γιοτ του.

I’m officially on vacation and still working out 😁 pic.twitter.com/6ZeLf4ACdx — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021

Η Κέρκυρα μέσα από βίντεο του Μάτζικ Τζόνσον

Today we got to see the Old Fortress of Corfu. pic.twitter.com/xgHoIDpznZ June 24, 2021

Διαβάστε επίσης:

Edie Sedgwick: Η «καταραμένη» πριγκίπισσά και μούσα του Άντι Γουόρχολ

Χάρισον Φορντ: Τραυματίστηκε στα γυρίσματα για τη νέα ταινία Ιντιάνα Τζόουνς

Άσλεϊ Γκράχαμ: Ποζάρει γυμνή στον φακό και παροτρύνει τις γυναίκες να αγαπούν το σώμα τους (Photos)