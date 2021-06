Νέες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες έρχονται τον Ιούλιο στο Netflix σε όλες τις κατηγορίες.

Οι νέες τηλεοπτικές σειρές

01.07.2021

Generation 56k – Season 1

Έχοντας έρθει κοντά κατά τη διάρκεια της εποχής 56K, η Ματίλντα και ο Ντάνιελ συναντιούνται ξανά τυχαία δύο δεκαετίες μετά. Μπορεί η φιλία τους να εξελιχθεί σε κάτι άλλο;

01.07.2021

Young Royals / Νεαροί Γαλαζοαίματοι – Season 1

Όταν ο πρίγκιπας Βίλχελμ (Έντβιν Ρίντινγκ) φτάνει στο φημισμένο οικοτροφείο Χίλερσκα, του δίνεται επιτέλους η ευκαιρία να εξερευνήσει τον αληθινό του εαυτό και να βρει τι είδους ζωή επιθυμεί στ’ αλήθεια. Ο Βίλχελμ αρχίζει να κάνει όνειρα για ένα μέλλον γεμάτο ελευθερία και άνευ όρων αγάπη, μακριά από τις βασιλικές υποχρεώσεις — όταν όμως γίνεται ξαφνικά ο επόμενος για τον θρόνο, έρχεται αντιμέτωπος με ένα πιεστικό δίλημμα και πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα στον έρωτα και το καθήκον.

01.07.2021

L.A.’s Finest – Season 1

Σε αυτό το spin-off του franchise “Τα Κακά Παιδιά”, δύο αστυνομικοί συνεργάζονται, ενώ προσπαθούν να κρατήσουν μακριά το θυελλώδες παρελθόν και τις διαφορές τους.

01.07.2021

New Amsterdam (All Seasons)

Το παλαιότερο νοσοκομείο της Αμερικής υποδέχεται έναν νέο, αντικομφορμιστή διευθυντή, τον Δρα Μαξ Γκούντγουιν, που θέλει να αλλάξει το κατεστημένο και να σώσει ζωές.

02.07.2021

Mortel / Θανάσιμο Δίδυμο – Season 2

Όταν ο Ομπέ επιστρέφει — με νέα, τρομακτική μορφή— και ξεκινά να συγκεντρώνει έναν στρατό ακολούθων στο σχολείο, ο Σοφιάν, ο Βίκτορ και η Λουίζα παλεύουν να αποτρέψουν μια καταστροφή.

06.07.2021

I Think You Should Leave with Tim Robinson – Season 2

Η φυσιολογική συναναστροφή δεν υπάρχει σαν έννοια σε αυτήν την αντισυμβατική κωμική σειρά με σκετς, στην οποία συμμετέχει ένα εκλεκτό ρόστερ από γκεστ σταρ.

07.07.2021

The Mire / O Bάλτος – Season 2

H πλημμύρα του αιώνα ξεθάβει κι άλλο ένα πτώμα στο δάσος Γκρόντι, το οποίο συνοδεύουν διαφθορά, απάτες από το ’90 και καλά κρυμμένα μυστικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.



08.07.2021

Resident Evil: Αιώνιο Σκοτάδι – Season 1

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ανακάλυψη του ιού Τ, μια επιδημία φανερώνει τα σκοτεινά μυστικά του Ομίλου Ομπρέλα. Σειρά βασισμένη στη γνωστή σειρά ταινιών τρόμου.

09.07.2021

The Cook of Castamar / Η Μαγείρισσα του Κασταμάρ – Season 1

Mαδρίτη του 1720. Μια μαγείρισσα κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός χήρου δούκα καθώς επιστρέφει στην αριστοκρατική κοινωνία. Βασισμένο στο βιβλίο του Φερνάντο Τζ. Μούνιεθ.

09.07.2021

Atypical – Season 4

Με την Κέισι και τον Σαμ να ετοιμάζονται να φύγουν απ’ το σπίτι, όλα τα μέλη της οικογένειας Γκάρντνερ αντιμετωπίζουν σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματά τους.

09.07.2021

Biohackers / Βιοχάκερ – Season 2

Μετά την απαγωγή της, η Μία δεν μπορεί να θυμηθεί καθόλου τι συνέβη έκτοτε. Ανακαλύπτει όμως ένα γράμμα που έχει γράψει στον εαυτό της στο μέλλον και συνειδητοποιεί ότι θα βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο, αν δεν λύσει το μυστήριο της εξαφάνισής της. Έτσι λοιπόν, αναγκάζεται να συνεργαστεί με τη γυναίκα που εμπιστεύεται λιγότερο, την καθηγήτρια Λόρεντς.

09.07.2021

Virgin River / Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι – Season 3

Η τρίτη σεζόν της σειράς “Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι” επιφυλάσσει ακόμα περισσότερο δράμα για τους αγαπημένους μας ήρωες. Επιλεκτικά αναφέρουμε μια κηδεία, μια πυρκαγιά, ένα διαζύγιο, έναν τυφώνα και έναν νέο έρωτα σε μια ανατρεπτική σεζόν που θα αφήσει τους φαν άφωνους.

13.07.2021

The Good Doctor – Season 1

Στην υπόθεση, ένας νεαρός χειρουργός με αυτισμό και το σύνδρομο Savant προσλαμβάνεται στην παιδιατρική χειρουργική μονάδα ενός αναγνωρισμένου νοσοκομείου. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα προκύπτει: Μπορεί ο Shaun Murphy να σώσει ζωές;

15.07.2021

Never Have I Ever / Εγώ Ποτέ – Season 2

Η νέα ερωτική της ζωή, ένα νέo πρόσωπο στο σχολείο και νέοι λόγοι για τσακωμούς με τη μαμά δίνουν στην Ντέβι ευκαιρίες για γενναίες κινήσεις και αμφισβητήσιμες αποφάσεις.

15.07.2021

Beastars – Season 2

Σε ένα σχολείο στο οποίο συμβιώνουν όλων των ειδών τα θηρία, ένας καλόκαρδος λύκος ανακαλύπτει τα δικά του κτηνώδη ένστικτα, ενώ οι γύρω του ασχολούνται με έναν φόνο.

23.07.2021

Sky Rojo – Season 2

Η αδρεναλίνη και η δράση επιστρέφουν στη θέση του οδηγού στη δεύτερη σεζόν του “Sky Rojo” από τους δημιουργούς της “Τέλειας Ληστείας”

28.07.2021

The Snitch Cartel: Origins – Season 1

Το ’70 και το ’80, δύο αδέρφια αντιμετωπίζουν οικογενειακά και προσωπικά θέματα, κυνηγώντας έναν φιλόδοξο στόχο: να γίνουν οι κορυφαίοι ναρκοβαρόνοι της Κολομβίας.

30.07.2021

Outer Banks – Season 2

H δεύτερη σεζόν βρίσκει τον Τζον Μπι και τη Σάρα κυνηγημένους και άσχημα μπλεγμένους στις Μπαχάμες. Νέοι φίλοι φέρνουν στο προσκήνιο νέους εχθρούς, καθώς επιστρέφουν στην αναζήτηση του χρυσού, ενώ η κατάσταση για την Κιάρα, τον Πόουπ και τον Τζέι Τζέι κλιμακώνεται γρήγορα. Τα 400 εκατομμύρια δολάρια είναι ακόμα στο παιχνίδι, αλλά θα καταφέρει η αποκάλυψη ενός νέου μυστικού να ενώσει ξανά την ομάδα για μια νέα αποστολή; Τους περιμένει μια περιπέτεια ζωής, αλλά τα αχαρτογράφητα νερά σημαίνουν ότι τα Ψάρια θα πρέπει να παλέψουν για να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί.

(δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη ημερομηνία)

How to Sell Drugs Online (Fast) / Πώς να πουλήσεις ναρκωτικά online (γρήγορα) – Season 3

Όταν η υγεία του Λένι χειροτερεύει, τα παιδιά βάζουν στο πλάι τις διαφορές τους και μαζεύουν χρήματα για τη θεραπεία του. Αλλά εμφανίζονται νέες απειλές.

Νέες ταινίες

02.07.2021

Haseen Dillruba / Σαγηνευτική Ομορφιά (2021)

Μια γυναίκα, η οποία λαχταρά ολόψυχα μια ζωή όπως αυτή που περιγράφει ένα μυθιστόρημα, βρίσκεται μπλεγμένη στη δολοφονία του ίδιου της του άντρα. Θα βρει τα σημεία της αθωότητάς της ή θα χαθεί στο χάος που επικρατεί στα πολλά κεφάλαια που έχει να προσφέρει το μυθιστόρημα της αληθινής ζωής της;

02.07.2021

The 8th Night / Η Όγδοη Νύχτα (2021)

Μια μάχη ζωής και θανάτου που διαρκεί οκτώ μέρες με σκοπό να μη σπάσει η σφραγίδα που συγκρατεί “αυτό που δεν πρέπει να ξυπνήσει”. Αν ξυπνήσει, μπορεί να διασχίσει τα σκαλοπάτια και να φέρει το χάος σε αυτόν τον κόσμο.



07.07.2021

Ίγκορ Γκρομ: Ο Γιατρός της μάστιγας του Εγκλήματος (2021)

Όταν μια σειρά φόνων από έναν μασκοφόρο εκδικητή προκαλεί χάος στην πόλη, ένας ντετέκτιβ και ο άπειρος συνεργάτης του είναι οι μόνοι που μπορούν να τον σταματήσουν.

07.07.2021

Η ζωή κρύβει εκπλήξεις (2021)

Μια δικηγόρος επιστρέφει στο νησί όπου μεγάλωσε για να πείσει έναν παλιό φίλο να αναλάβει την οικογενειακή εταιρεία, μα τα αισθήματα που ξυπνάνε σύντομα γίνονται εμπόδιο.

09.07.2021

How I Became a Super Hero (2021)

Σε έναν κόσμο όπου συνυπάρχουν άνθρωποι και υπερήρωες, ένας μοναχικός μπάτσος συνεργάζεται με μια έξυπνη ντετέκτιβ για να διαλευκάνουν μια σκοτεινή σκευωρία.



09.07.2021

The Water Man (2021)

Ο Gunner (Lonnie Chavis) ξεκινά μια προσπάθεια να σώσει την άρρωστη μητέρα του (Rosario Dawson), αναζητώντας μια μυθική φιγούρα που κατέχει το μυστικό της αθανασίας, τον Water Man.



09.07.2021

Last summer / Eκείνο το καλοκαίρι (2021)

Στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών σε μια παραλιακή πόλη, ο 16χρονος Ντενίζ αναζητά τη ζεστασιά του παιδικού του έρωτα και συμμετέχει σε ένα ερωτικό τρίγωνο.



14.07.2021

A Classic Horror Story (2021)

Πέντε άτομα μοιράζονται το ίδιο τροχόσπιτο και ταξιδεύουν προς έναν κοινό προορισμό. Η νύχτα πέφτει και για να αποφύγουν το κουφάρι ενός ζώου συντρίβονται σε ένα δέντρο. Όταν ξαναβρίσκουν τις αισθήσεις τους, βρίσκονται στη μέση του πουθενά. Ο δρόμος στον οποίο ταξίδευαν έχει εξαφανιστεί. Τώρα υπάρχει μόνο ένα πυκνό και αδιαπέραστο δάσος και ένα ξύλινο σπίτι μέσα σε ένα ξέφωτο. Σύντομα θα ανακαλύψουν ότι είναι το σπίτι μιας ασυνήθιστης σέκτας. Πώς έφτασαν εκεί; Τι πραγματικά συνέβη μετά το ατύχημα; Ποια είναι τα πλάσματα με τις μάσκες που απεικονίζονται στους πίνακες του σπιτιού; Θα μπορέσουν να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον για να προσπαθήσουν να βγουν από τον εφιάλτη στον οποίο έχουν παγιδευτεί;



14.07.2021

The Guide to the Perfect Family / Οδηγός για την τέλεια οικογένεια (2021)

Ένα ζευγάρι στο Κεμπέκ βιώνει την πίεση και τις προσδοκίες του να μεγαλώνεις παιδιά σε μια κοινωνία που έχει ψύχωση με την επιτυχία και το image μέσα από τα social media.



16.07.2021

Deep (2021)

Τέσσερις φοιτητές της ιατρικής παρασύρονται σε ένα πείραμα που ξεφεύγει από τον έλεγχο και πρέπει να βρουν διέξοδο πριν είναι πολύ αργά.



21.07.2021

CHERNOBYL 1986 (2021)

Αφού ξαναβρίσκει μια χαμένη αγάπη, ο πυροσβέστης Αλεξέι αποσύρεται για να ζήσει μια απλή ζωή, αλλά η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ τον ωθεί ξανά στον κίνδυνο.



23.07.2021

The Last Letter From Your Lover / Το Τελευταίο Γράμμα από τον Εραστή σου (2021)

Μια δημοσιογράφος βρίσκει κάποια ερωτικά γράμματα από τη δεκαετία του ’60 και προσπαθεί να λύσει το μυστήριο ενός μυστικού δεσμού. Από το μυθιστόρημα της Τζότζο Μόις.



23.07.2021

Blood Red Sky / Ματωμένος Ουρανός (2021)

Σε μια υπερατλαντική πτήση με τον γιο της, μια μυστηριώδης άρρωστη γυναίκα εξαπολύει το σκοτεινό μυστικό της, όταν τρομοκράτες επιχειρούν να καταλάβουν το αεροπλάνο.



29.07.2021

Falling Inn Love (2020)

Μια ρομαντική κωμωδία για την επίδοξη ποπ σταρ Έρικα (Κριστίνα Μίλιαν) η οποία καταλήγει να τραγουδά στον γάμο του πρώην αρραβωνιαστικού της, αφού δέχεται απρόθυμα μια δουλειά σε ένα πολυτελές θέρετρο στον Μαυρίκιο, ενώ η καριέρα της στη μουσική οδεύει προς κατάρρευση. Αν και προσπαθεί να κρατήσει μυστική τη σχέση τους από τη μέλλουσα νύφη Μπέβερλι, η Έρικα ανακαλύπτει ξανά τα αισθήματά της για τον πρώην της, τον Τζέισον (Τζέι Φάροου), παρά τις προσπάθειες του αδερφού του Κέιλεμπ (Σίνκουα Γουόλς) να μην ερωτευτούν ξανά ο ένας τον άλλο.



30.07.2021

The Last Mercenary / Ο Τελευταίος Μισθοφόρος (2021)

Ο Ρισάρ Μπριμέρ, γνωστός και ως “La Brume” (“Η Ομίχλη”), ένας πρώην πράκτορας της γαλλικής μυστικής υπηρεσίας που έγινε μισθοφόρος, επιστρέφει στα ηνία, καθώς γίνεται άρση της ασυλίας που του είχε χορηγηθεί 25 χρόνια πριν για τον γιο του, τον Αρσιμπάλντ. Μια επιχείρηση της μαφίας απειλεί τη ζωή του Αρσιμπάλντ. Για να τον σώσει, ο Ρισάρ θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις παλιές του επαφές, να ενώσει δυνάμεις με μια παρέα ριψοκίνδυνων νέων από εργατικές κατοικίες και έναν αντισυμβατικό γραφειοκράτη, αλλά κυρίως να βρει το θάρρος να πει στον Αρσιμπάλντ ότι είναι ο πατέρας του.



Fear Street Trilogy

02.07.2021

Fear Street Part 1: 1994 / Οδός Τρόμου – Μέρος 1: 1994 (2021)

Μια παρέα έφηβων φίλων έρχεται τυχαία σε επαφή με την αρχαία μοχθηρή δύναμη που ευθύνεται για μια σειρά βίαιων δολοφονιών που μαστίζουν την πόλη τους για πάνω από 300 χρόνια. Καλώς ορίσατε στο Σέιντισαϊντ.



09.07.2021

Fear Street Part 2: 1978 / Οδός Τρόμου – Μέρος 2: 1978 (2021)

“Οδός Τρόμου – Μέρος 2: 1978”: Σεϊντισάιντ, 1978. Το σχολείο έκλεισε για καλοκαίρι και η κατασκήνωση Νάιτγουινγκ ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Όταν όμως ένας ακόμα κάτοικος του Σεϊντισάιντ κυριεύεται από μια μανία να σκοτώνει, η διασκέδαση κάτω από τον ήλιο μετατρέπεται σε έναν φρικιαστικό αγώνα επιβίωσης.



16.07.2021

Fear Street Part 3: 1666 / Οδός Τρόμου – Μέρος 3: 1666 (2021)

“Οδός Τρόμου – Μέρος 3: 1666”: Η απαρχή της κατάρας της Σάρα Φίερ επιτέλους αποκαλύπτεται, καθώς η ιστορία ολοκληρώνει τον κύκλο της σε μια νύχτα που αλλάζει για πάντα τη ζωή των κατοίκων του Σεϊντισάιντ.

Παιδικά

21.07.2021

Trollhunters: Rise of the Titans / Κυνηγοί Τρολ: Το Ξύπνημα των Τιτάνων (2021)

Μετά τα γεγονότα της τριλογίας “Το Έπος της Αρκάντια”, οι ήρωες της Αρκάντια πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προστατεύσουν την ανθρωπότητα από το μοχθηρό Απόκρυφο Τάγμα, το οποίο χρησιμοποιεί τη σκοτεινή και ανεξέλεγκτη μαγεία του για να καλεί αρχαίους τιτάνες που απειλούν να καταστρέψουν τον κόσμο.



23.07.2021

Masters of the Universe: Revelation / Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος: Αποκάλυψη – Season 1

Ο πόλεμος για την Ετέρνια ολοκληρώνεται στη σειρά “Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος: Αποκάλυψη”, μια πρωτότυπη και καταιγιστική σειρά κινουμένων σχεδίων που ξεκινά από το σημείο που ολοκληρώθηκε η ιστορία των θρυλικών ηρώων πριν από δεκαετίες. Μετά την καταστροφική μάχη ανάμεσα στον Χ-Μαν και τον Σκέλετορ, η Ετέρνια είναι κατακερματισμένη και οι Φύλακες του Γκρέισκαλ διασκορπισμένοι. Και μετά από δεκαετίες που τα ψέματα τούς κράτησαν μακριά, η Τίλα αναλαμβάνει να ξανασμίξει τη διαλυμένη ομάδα ηρώων και να λύσει το μυστήριο γύρω από το Σπαθί της Δύναμης σε έναν καταιγιστικό αγώνα να αποκαταστήσει την Ετέρνια και να αποτρέψει το τέλος του σύμπαντος.



30.07.2021

Centaurworld / Ο Κόσμος των Κενταύρων – Season 1

Ο “Κόσμος των Κενταύρων” αφηγείται την ιστορία μιας πολεμικής φοράδας που μεταφέρεται από τον εμπόλεμο κόσμο της σε έναν παράξενο τόπο με αφελείς κενταύρους κάθε είδους, σχήματος και μεγέθους που τραγουδούν. Θέλοντας απεγνωσμένα να επιστρέψει σπίτι, πιάνει φιλίες με μια παρέα τέτοιων μαγικών πλασμάτων και ξεκινά ένα ταξίδι που θα τη δοκιμάσει περισσότερο από όλες τις μάχες που έδωσε στο παρελθόν.

Ντοκιμαντέρ

01.07.2021

Audible: Δύναμη Ψυχής (2021)

Το “Audible: Δύναμη Ψυχής” είναι ένα κινηματογραφικό και καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ενηλικίωσης που παρακολουθεί τον έφηβο αθλητή του Σχολείου Κωφών του Μέριλαντ Αμάρι Μακένστρι και τους στενούς του φίλους που βιώνουν την πίεση της χρονιάς αποφοίτησης και έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα που θα ζήσουν βγαίνοντας στον κόσμο ακουόντων. Ο Αμάρι και οι συμπαίκτες του εκτονώνουν την έντασή τους στο γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς αγωνίζονται να διατηρήσουν το μοναδικό σερί νικών, προσπαθώντας παράλληλα να συμφιλιωθούν με τον τραγικό χαμό ενός πολύ καλού φίλου. Πρόκειται για μια ιστορία για παιδιά που αντιστέκονται στις δυσκολίες. Παρόλο που έρχονται αντιμέτωπα με συγκρούσεις, προσεγγίζουν το μέλλον με ελπίδα – φωνάζοντας στον κόσμο ότι είναι εδώ και έχουν αξία.



04.07.2021

We The People – Season 1

Συνδυάζοντας μουσική και κινούμενα σχέδια με στόχο να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά νεαρών Αμερικανών για τη δύναμη του λαού, το “We the People” είναι μια σειρά με 10 μουσικά βίντεο κινουμένων σχεδίων που παραδίδει διάφορα μαθήματα βασικής αγωγής του πολίτη στην Αμερική με έναν όχι και τόσο βασικό τρόπο.



07.07.2021

Dogs / Οι Τετράποδοι Φίλοι μας – Season 2

Οι αγαπημένοι μας φίλοι επέστρεψαν! Οι “Τετράποδοι Φίλοι μας” επιστρέφουν και εξερευνούν τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα στους ανθρώπους και τα σκυλιά μέσα από τέσσερα νέα συγκινητικά, τρυφερά επεισόδια. Είτε πρόκειται για την ιστορία ενός αστροναύτη, ενός ιερέα, μιας στρατιωτικού ή ενός εκπαιδευτή μιας θρυλικής μασκότ ενός πανεπιστημίου, η σειρά “Οι Τετράποδοι Φίλοι μας” παρουσιάζουν πώς αυτά τα όμορφα ζώα έχουν την ίδια θέση στην καρδιά όλων μας – αυτήν που φυλάμε όχι μόνο για τα κατοικίδια αλλά για την οικογένεια.



07.07.2021

Cat People – Season 1

Μπορεί τα σκυλιά να θεωρούνται ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου, αλλά για πολλούς οι γάτες είναι ακριβώς το ίδιο πιστοί σύντροφοι – παρόλο που, αν τις ρωτήσετε, ίσως να μην το παραδεχτούν! Το “Cat People” εξερευνά τη συναρπαστική μας σχέση με τις γάτες μέσα από τη ματιά μερικών από τους πιο αξιόλογους και απροσδόκητους “λάτρεις γατών” στον κόσμο, οι οποίοι πάνε κόντρα στα αρνητικά στερεότυπα για το τι σημαίνει να είμαστε λάτρεις των γατών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις βασικές αλήθειες μιας πραγματικά βαθιάς σχέσης με αυτά τα παθιασμένα ανεξάρτητα, μυστηριώδη πλάσματα.



08.07.2021

Elize Matsunaga: Once Upon a Crime / Ελίζι Ματσουνάγκα: Ήταν μια Φορά ένα Έγκλημα – Docuseries

Ένα έγκλημα που συγκλόνισε τη Βραζιλία: η Ελίζε Ματσουνάγκα πυροβόλησε και διαμέλισε τον πλούσιο άντρα της. Μια σειρά ντοκιμαντέρ με την πρώτη συνέντευξη της Ελίζε.



09.07.2021

How to Become A Tyrant / Πώς να γίνεις τύραννος (Docuseries)

Η αυστηρή διακυβέρνηση απαιτεί έναν φιλόδοξο δικτάτορα που να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να έχει την εξουσία, όπως αποδεικνύει αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ.

13.07.2021

Naomi Osaka / Ναόμι Οσάκα (Docuseries)

Πώς είναι να είσαι μία από τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο; Μια ενδόμυχη ματιά στα άδυτα της ζωής μίας από τις πιο ταλαντούχες και σύνθετες αθλήτριες της γενιάς της εξετάζει τις δύσκολες αποφάσεις, αλλά και τους πανηγυρικούς θριάμβους που διαμορφώνουν τη Ναόμι Οσάκα τόσο ως μια ελίτ παγκόσμια σούπερ σταρ όσο και ως μια νεαρή γυναίκα που ζει σε έναν κόσμο γεμάτο πιέσεις.

14.07.2021

Private Network: Who Killed Manuel Buendía? / Red Privada: Ποιος Σκότωσε τον Μανουέλ Βουενδία; (2021)

Μια μελέτη στο έργο του φημισμένου δημοσιογράφου Μανουέλ Βουενδία προσπαθεί να εξηγήσει τη δολοφονία του και τις σχέσεις του με την πολιτική και τη διακίνηση ναρκωτικών.



14.07.2021

Heist: Απίστευτες Ληστείες (Docuseries)

Η Dirty Robber –η εταιρεία παραγωγής του βραβευμένου με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (2021) Δύο Εντελώς Ξένοι– και ο υποψήφιος για Emmy σκηνοθέτης Ντέρεκ Ντόνιν παρουσιάζουν μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix που καταγράφει τρεις από τις μεγαλύτερες ληστείες της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας, όπως τις περιγράφουν οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από αυτές.



23.07.2021

The Movies That Made Us – Season 2

Μάθετε την αληθινή ιστορία αξέχαστων, διαχρονικών μπλοκμπάστερ. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες και εκπρόσωποι του χώρου μάς συντροφεύουν σε ένα διασκεδαστικό ταξίδι.

30.07.2021

Myth & Mogul: John DeLorean (2021)

Με συνεντεύξεις και ακυκλοφόρητο υλικό που έχει γυρίσει ο Ντι Έι Πενεμπέικερ, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά την άνοδο και την πτώση ενός θρύλου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ριάλιτι

21.07.2021

Sexy Beasts – Season 1

Θέλοντας να εγκαταλείψουν τα επιφανειακά ραντεβού, καθημερινοί σινγκλ βάζουν ειδικό μακιγιάζ και προσθετικά ώστε να βρουν ένα ταίρι με το οποίο να έχουν αληθινή χημεία.

