Και η Κριστίνα Αγκιλέρα στο πλευρό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Εκτός από τους φανς της μεγάλης σταρ, αλλά και το κοινό που παρακολουθεί άναυδο το δράμα, ακόμα και συνάδελφοί της σπεύδουν στο πλευρό της στο δικαστικό αγώνα που δίνει κατά του πατέρα της, ο οποίος τα τελευταία 13 χρόνια είχε απόλυτο έλεγχο στην περιουσία της, στην καριέρα της και σε άλλες πτυχές της προσωπικής της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής της περίθαλψης.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα, που κάποτε την θεωρούσαν το αντίπαλο δέος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, προχώρησε σε μια σειρά από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, στηρίζοντας απόλυτα την Μπρίτνεϊ στον αγώνα που δίνει, γράφοντας:

«Τις τελευταίες μέρες σκέφτομαι τη Britney κι όλα όσα της συμβαίνουν. Είναι απαράδεκτο οποιαδήποτε γυναίκα ή άνθρωπος που θέλει να πάρει στα χέρια του την τύχη του να μην του επιτρέπεται να ζήσει τη ζωή του όπως επιθυμεί.

Το να σωπαίνεις, να σε αγνοούν, να σου κάνουν μπούλινγκ ή να αρνούνται να σε υποστηρίξουν όσοι βρίσκονται “κοντά” σου είναι το πιο μειωτικό, ολέθριο και ταπεινωτικό πράγμα. Η ψυχική και συναισθηματική φθορά που μπορεί αυτό να προκαλέσει σε κάποιον δεν είναι κάτι που περνάει στα ψιλά. Κάθε γυναίκα πρέπει να είναι κύρια του σώματός της, του αναπαραγωγικού της συστήματος, της ιδιωτικότητάς της, του χώρου της, της επούλωσής της και της δικής της ευτυχίας».

«Αν και δε βρίσκομαι πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτής της τόσο πολυεπίπεδης και προσωπικής αλλά και δημόσιας κουβέντας, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μοιραστώ από την καρδιά μου όσα έχω ακούσει, διαβάσει και δει στα μέσα. Αυτή η καταδίκη και απόγνωση για αυτή την έκκληση για ελευθερία με οδηγεί στο να πιστέψω πως αυτό το άτομο που γνώριζα κάποτε, ζει χωρίς οίκτο και αξιοπρέπεια από αυτούς που την έχουν σε έλεγχο».

«Για μια γυναίκα που έχει δουλέψει σε συνθήκες και πίεση αδιανόητες στους περισσότερους, σας διαβεβαιώ πως αξίζει όλη την ελευθερία που μπορείτε να φανταστείτε για να ζήσει την πιο ευτυχισμένη ζωή. Όλη η αγάπη μου στη Britney. Αξίζει όλη την ΑΛΗΘΙΝΗ αγάπη και υποστήριξη στον κόσμο».

Photo: YouTube

