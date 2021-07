Κατέρρευσε ένα υπό κατασκευή κτίριο στην Ουάσινγκτον με αποτέλεσμα να παγιδευτεί ένας εργάτης και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

«Ανασύραμε πολλούς άλλους εργάτες που είχαν τραυματιστεί και εκκενώσαμε δύο γειτονικά σπίτια», ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης στο Twitter.

Major collapse 900 block Kennedy St NW. Full collapse of a building under construction. 1 person trapped and several others injured. pic.twitter.com/9Uc8UixsFl

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7