«Οπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε ότι τα γνωρίζουμε [known knowns]. Επίσης πράγματα που γνωρίζουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε [known unknowns] και επίσης αυτά που δεν γνωρίζουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε [unknown unknowns]».

“Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns—the ones we don’t know we don’t know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter category that tends to be the difficult ones.”

Τάδε έφη Ντόναλντ Ράμσφελντ. Πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ που για πολλούς θεωρείται ο αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Ο Ράμσφελντ, ένα από τα «γεράκια» της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ απεβίωσε την Τετάρτη, σε ηλικία 88 ετών.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF June 30, 2021

Απόστρατος πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού, είχε υπάρξει υπουργός Αμυνας δύο προέδρων, του Τζέραλντ Φορντ και το Τζορτζ Μπους, την πρώτη φορά μάλιστα ήταν ο νεότερος σε ηλικία υπουργός σε αυτό το νευραλγικής σημασίας αξίωμα.

Νωρίτερα ήταν επικεφαλής του επιτελείου του προέδρου Φορντ. Το 1988 ήταν υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την προσπάθεια με το χρίσμα να καταλήγει στον Τζόρτζ Μπους, ο οποίος διαδέχτηκε τον Ρέιγκαν.

Η δεύτερη θητεία του στο υπουργείο Αμυνας ήταν αυτή που είχε καταλυτική επίδραση στις ΗΠΑ και, χωρίς υπερβολή, σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι άλλη από την «αρχιτεκτονική» των αμερικανικών επιθέσεων σε Ιρακ και Αφγανιστάν.

Ποιο λάθος χρεώνεται

Η παραπάνω ακατανόητη φράση του «Ραμι» – όπως ήταν γνωστός στους πολιτικούς κύκλους – για κάποιους παρέπεμπε στα υποτιθέμενα όπλα μαζικής καταστροφής που έκρυβε ο Σαντάμ Χουσεϊν και αποτέλεσαν την αφορμή για εισβολή στο Ιράκ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο λάθος που του χρεώνεται είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η επίθεση στο Ιράκ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εποχής, ο Ράμσφελντ πίστευε ότι η αεροπορική υπεροχή των ΗΠΑ θα αρκούσε για να καταρρεύσει το καθεστώς Σαντάμ, παραβιάζοντας έτσι το βασικό επιχειρησιακό σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων – το γνωστό TPFDL – που οδήγησε σε μια μακρόχρονη, δύσκολη και απίστευτα δαπανηρή επιχείρηση.

Θεωρούσε ότι με την απουσία χερσαίας εισβολής στο Ιράκ, θα μειώσει το επιχειρησιακό κόστος, καθώς τη δουλειά θα την έφερνε εις πέρας η αεροπορία, αφήνοντας στην άκρη το πρωτόκολλο TPFDL των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα βασανιστήρια στο Άμπου Γκράιμπ

Εν μέσω διαμαρτυριών για την πορεία των πολέμων, ο Ράμσφελντ παραιτήθηκε το 2006, υπερασπιζόμενος το έργο του. Είχε υποβάλει την παραίτηση του άλλες δύο φορές το 2004 μετά τις αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια κρατουμένων στην διαβόητη φυλακή του Αμπού Γκράιμπ, περιστατικό που και ο ίδιος αργότερα θεωρούσε μία από τις χειρότερες στιγμές του ως υπουργού Αμυνας. Ωστόσο, ήταν αυτός που είχε εξουσιοδοτήσει τις σκληρές τεχνικές ανάκρισης σε κρατούμενους.