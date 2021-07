Στην δημοσιότητα έδωσε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία την καλύτερη 11άδα του Euro 2020, όπως συμβαίνει πάντοτε μετά το τέλος κάθε σημαντικής διοργάνωσης που διεξάγεται υπό την αιγίδα της.

Tο Euro 2020 ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Ιουλίου, με την κατάκτηση του τροπαίου από την Ιταλία μέσα στο Γουέμπλεϊ επί της Αγγλίας (σ.σ. 3-2 στα πέναλτι, κ.α. και παρ. 1-1).

Η ιδανική 11άδα σύμφωνα με την UEFA, αποτελείται από τους:

Ντοναρούμα (Ιταλία), Γουόκερ (Αγγλία), Μπονούτσι (Ιταλία), Μαγκουάϊρ (Αγγλία), Σπινατσόλα (Ιταλία), Χόϊμπιεργκ (Δανία), Ζορζίνιο (Ιταλία), Πέδρι (Ισπανία), Κιέζα (Ιταλία), Λουκάκου (Βέλγιο) και Στέρλινγκ (Αγγλία).

