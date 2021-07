Στα «κάγκελα» είναι οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Λάτσιο, οι οποίοι είναι γνωστοί για τις ακροδεξιές τους απόψεις, με το νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή της ομάδας τους, Ελσίντ Χισάι.

Ο Αλβανός αμυντικός, ο οποίος πήγε στην ομάδα της Ρώμης από την Νάπολι, είχε την «φαεινή» ιδέα να συστηθεί στους συμπαίχτες του μετά τον πρώτο αγώνα, τραγουδώντας τον αντιφασιστικό ύμνο «Bella Ciao».

Πρόκειται για ένα έθιμο που τηρείται σε πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου, όπου κάθε νέο μεταγραφικό απόκτημα μετά τον πρώτο αγώνα της νέας του ομάδας λέει ένα τραγούδι της επιλογής του μπροστά στους νέους του συμπαίχτες.

Έτσι, αρκετοί οπαδοί της Λάτσιο, και ειδικά οι σκληροπυρηνικοί ακροδεξιοί έγιναν έξαλλοι μαζί του και φρόντισαν με δεκάδες μηνύματα στα social media να του κάνουν σαφές κρεμώντας και πανό ότι η Λάτσιο είναι μια ομάδα με ακροδεξιές, φασιστικές ρίζες.

Lazio ultras called new signing Elseid Hysaj ‘a worm’ after he sang an anti-fascism anthem, proudly declaring that their club ‘is fascist.’

Lazio’s new signing embarrassing them in the worst way possible 😂😬😂🔵⚪#Lazio #SSLazio #SerieA #SerieATIM #Albania #Calcio #Hysaj pic.twitter.com/goj56rt5oh