Κορωνοϊός – Τζανάκης: Ο εμβολιασμός μας θωρακίζει στο 95% από την κακή εξέλιξη της νόσου (Video)

Στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού, αλλά και την αύξηση του αριθμού των νοσηλειών αναφέρθηκαν ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ.

«Από την αύξηση των κρουσμάτων κάνουμε 2-3 εβδομάδες να δούμε τους διασωληνωμένους. Οι νεαροί γύρισαν από τις διακοπές τους και άρχισαν να κολλάνε γονείς και παππούδες. Έτσι, οι περισσότεροι από αυτούς, στην πλειοψηφία τους ανεμβολίαστοι, μπήκαν στο νοσοκομείο και κάποιοι διασωληνώθηκαν», υπογράμμισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας.

«Καμπανάκι για τους ανεμβολίαστους»

Παράλληλα, οι καθηγητές αναφέρθηκαν στην προστασία που παρέχουν τα εμβόλια σημειώνοντας ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση.

«Όλους θα μας συναντήσει φέτος ο ιός. Και ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους. Ο εμβολιασμένος όμως κινδυνεύει πολύ λιγότερο. Μπορεί να έρθει σε επαφή με κρούσμα και να μη μολυνθεί καν. Σε περίπτωση που μολυνθεί στη χειρότερη των περιπτώσεων θα εμφανίσει ήπια συμπτώματα ή θα είναι ασυμπτωματικός. Ένα ποσοστό μόνο 2%-5% μπορεί να κινδυνέψει, που παίρνουν φάρμακα ή είναι υπερήλικες», δήλωσε ο κ. Τζανάκης

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά στους ανεμβολίαστους, οι νέοι έχουν μεγάλη πιθανότητα να το περάσουν ελαφριά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι είναι πάνω από 40-50 ετών, σε ένα ποσοστό 10%, ίσως χρειαστεί να νοσηλευτούν και να διασωληνωθούν. «Ο εμβολιασμός δε μας θωρακίζει στο 100% από τη μόλυνση, αλλά μας θωρακίζει στο 95% από την κακή εξέλιξη της νόσου, γεγονός που σημαίνει ότι δε θα χρειαστεί να νοσηλευτούμε, δε θα διασωληνωθούμε, δε θα πεθάνουμε», σχολίασε.

«Μόνο το 1% εμβολιασμένοι στις ΜΕΘ»

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Γώγος επισήμανε ότι σε σύνολο 5.000 ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στην εντατική διασωληνωμένοι από τον Φεβρουάριο μέχρι τώρα, από αυτούς εμβολιασμένοι ήταν μόνο το 1%.

«Υπάρχει ένα μοντέλο στις ΗΠΑ που λέει ότι το προσεχές διάστημα οι θάνατοι σε 7ημερο μέσο όρο αν ο πληθυσμός είναι ανεμβολίαστος θα περάσουν τις 3.000, ενώ αν είναι εμβολιασμένος θα είναι κάτω από 200», κατέληξε.

