Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Αγγλία βρισκόταν διχασμένη από τη διακυβέρνηση της συντηρητικής πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ, οι βιομηχανίες έχαναν το παιχνίδι από τους τραπεζίτες του Σίτι που έκαναν επιθετικές εξαγορές, και η εργατική τάξη έχανε σταδιακά τα δικαιώματά της και κατέβαινε σε απεργίες διαρκείας με πρωτοστάτες τους ανθρακωρύχους ή έμπαινε στην ανεργία μαζί με τη νεολαία.

Τότε μέσα από τις ταραγμένες εργατικές γειτονιές του Λονδίνου εμφανίστηκε το συγκρότημα των Sex Pistols, πρωτοστατώντας στο πανκ ροκ κίνημα που τάραξε τα νερά, αμφισβητώντας τα πάντα στο βρετανικό αφήγημα: από τη βασίλισσα Ελισάβετ τους πολιτικούς και τις τράπεζες, μέχρι τους Beatles και τις εταιρείες δίσκων που συνέχιζαν να ξεπλένουν και να σερβίρουν ξανά και ξανά την ποπ μουσική, μετατρέποντάς την σε μια γελοία μπουγάδα. Πολλοί τότε μιλούσαν για μουσική επανάσταση, μόνο που ήταν κάτι παραπάνω από αυτό. Επρόκειτο για μια νέα μανιασμένη τοποθέτηση πάνω στο κυρίαρχο καλλιτεχνικό και πολιτικό αφήγημα.

Photo: creativecommons

God Save The Queen

Θυμίζουμε ότι οι Sex Pistols δίχασαν τους κριτικούς με τον πρώτο δίσκο τους «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols», οι συντηρητικοί Άγγλοι, σαστισμένοι διαμαρτύρονταν για αυτή την ασχημία καταστρέφοντας δημόσια τους δίσκους του συγκροτήματος, και οι αντιδράσεις ήταν τέτοιες που ανάγκασαν το BBC να απαγορεύσει τη μετάδοση του τραγουδιού «God Save the Queen», παρόλο που ο δίσκος έφτασε στο Νο1 των αγγλικών τσαρτς, το 1977.

Η νεολαία όμως τους λάτρεψε, και χόρευε στο ρυθμό του «Anarchy in the UK», γιατί οι Sex Pistols ακολουθούσαν το δικό τους καλλιτεχνικό δρόμο, και διαμόρφωναν νέα αισθητικά πρότυπα, αποδεχόμενοι και μεγεθύνοντας την παρακμή της Μεγάλης Βρετανίας, γυρίζοντας την πλάτη τους σε όλα τα πρότυπα της «υγιούς πλαστικής συμπεριφοράς», γυρίζοντας την πλάτη τους στις μόδες, φορώντας απομεινάρια από σκισμένα ρούχα, πολεμικές στολές, επιδεικνύοντας τα ξυρισμένα κρανία τους, και τα τρυπημένα με παραμάνες μάγουλά τους, φτιάχνοντας μια δική τους εικόνα και γλώσσα.

Mαζί με τον ληστή του τρένου

Οι Sex Pistols συνέχισαν την πρόκληση και στον δεύτερο δίσκο τους «The Great Rock’ n’ Roll Swindle» (η μεγάλη ροκ’ εντ’ ρολ απάτη), αναδεικνύοντας τη ληστρική διάθεση των τραπεζών και τη σχετικότητα της αστικής ηθικής, όταν ταξίδεψαν στη Βραζιλία για να βρουν τον μεγαλύτερο φυγόδικο της Βρετανίας, τον Ρόλαντ Μπιγκς, τον ταγματάρχη του Βρετανικού στρατού που είχε οργανώσει και εκτελέσει τη μεγάλη ληστεία του τρένου, κλέβοντας τα χρήματα της χρηματαποστολής του ΝΑΤΟ, και είχε βρει πλέον καταφύγιο στη Βραζιλία η οποία δεν είχε υπογράψει συνεργασία με την Interpol. Μαζί με τον Ρόλαντ Μπιγκς, οι Sex Pistols φωτογραφήθηκαν στην παραλία Κόπα Καμπάνα, και τραγούδησαν το τραγούδι «No One is Innocent».

Πίσω στον 21ο αιώνα

Μισό αιώνα μετά, οι Sex Pistols επιστρέφουν, και μάλιστα σε τηλεοπτική σειρά. Υπεύθυνος ο διάσημος σκηνοθέτης Ντάνι Μπόιλ, ο οποίος θέλησε να αναβιώσει αυτή την εποχή, και να ανιχνεύσει τα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα που οδήγησαν σε μια έκρηξη μεγατόνων.

Η τηλεοπτική σειρά που θα ολοκληρωθεί σε 6 επεισόδια, άρχισε να γυρίζεται για λογαριασμό της εταιρείας Ντίσνεϋ, στη μικρή πόλη Χέμελ Χέμστεντ, στο Χερτφορτσάιρ, το οποίο έχει καταληφθεί από τα συνεργεία και τους ηθοποιούς του Ντάνι Μπόιλ. Η μικρή αυτή πόλη επιλέχθηκε γιατί έπρεπε να μεταμορφωθεί ώστε να θυμίζει το Μπέρμπινχαμ και το Χάντερσφιλντ των αρχών του 1970, ακολουθώντας τους ήρωες και τις νεανικές τους αγωνίες.

Το σενάριο της σειράς βασίζεται στο βιβλίο «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol», του κιθαρίστα των Sex Pistols, Στίβι Τζόουνς.

Τα γυρίσματα της σειράς, έχουν φέρει μια ευχάριστη αναστάτωση στη μικρή πόλη του Χέμελ, ένα μεγάλο μέρος της οποίας έχει μεταμορφωθεί και έχει γυρίσει πίσω στο χρόνο. Τα συνεργεία του ρεπεράζ, έχουν προσέξει όλες τις λεπτομέρειες. Πινακίδες έχουν προστεθεί ώστε να παραπέμπουν στα 1970, τα διαφημιστικά σταντ αναπαράγουν διαφημίσεις προϊόντων της εποχής, ο εξωτερικός χώρος της τράπεζας του Χέμελ έχει μετατραπεί στο σταθμό τρένου «New Street Station» του Μπέρμπινχαμ, ένα κατάστημα της εταιρείας «Caffe Nero» έχει μεταμορφωθεί σε κατάστημα της «C&A» μιας μάρκας ρούχων της εποχής και συνεχίζει να σερβίρει καφέ στους πελάτες του πίσω από τις καλυμμένες με χαρτί βιτρίνες του, πινακίδες της τροχαίας έχουν προστεθεί δείχνοντας διάφορα τοπόσημα της εποχής, ολόκληροι δρόμοι με τα καταστήματά τους έχουν μεταβληθεί σε καταστήματα του 1970, ακόμα και τα σταντ των εφημερίδων έχουν καλυφθεί με τα πρωτοσέλιδα της εποχής εκείνης!

Οι φιλήσυχοι κάτοικοι του Χέμελ Χέμστεντ, που δεν είχαν σίγουρα την ευκαιρία να δουν τους πανκς το 1970, θα έχουν μια ετεροχρονισμένη δεύτερη ευκαιρία. Κάθε κοιμισμένη πολιτεία θα έχει αυτή την ευκαιρία, πριν οι μπουλντόζες τη θάψουν στη λήθη.

Photo: YouTube

Το δράμα θα κορυφωθεί με τον θάνατο του Σιντ Βίσιους, του νεαρότατου μπασίστα του συγκροτήματος που πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1979, στο καταραμένο «Chelsea Hotel» της Νέας Υόρκης, λίγες μέρες αφού είχε δολοφονήσει την αγαπημένη του Νάνσι.

Photo: creativecommons / Hotel Chelsey by BDegan

Τον Σιντ Βίσιους υποδύεται ο Λούις Πάρτριτζ, και την άτυχη Νάνσι, ενσαρκώνει η ηθοποιός Έμα Άπλετον.

Έτσι, το πιο επιδραστικό μουσικό συγκρότημα του 20ού αιώνα, επιστρέφει στην τηλεόραση προκειμένου να πάρει μια ρεβάνς, που ποτέ δεν αναζήτησε. Επειδή όμως κάθε εμφάνιση των Sex Pistols είναι αδύνατη χωρίς παρεπόμενα, ήδη έχει αρχίσει η δικαστική διαμάχη του κιθαρίστα Στίβι Τζόουνς και του ντράμερ Πολ Κουκ, με τον τραγουδιστή Τζον Λάϊντον (Τζόνι Ρότεν) για τα δικαιώματα της αναπαραγωγής των τραγουδιών τους, στην τηλεοπτική σειρά του Ντάνι Μπόιλ. Η συνέχεια, στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου, και στις οθόνες μας.

Διαβάστε επίσης:

Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρει με μαγιό στα 51 της και «ρίχνει» το Instagram (Photo)

Ανέστης Βλάχος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό – Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του

Joey Jordison: Πέθανε στα 46 του ο πρώην ντράμερ των Slipknot (video)