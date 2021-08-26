Λάκης Γαβαλάς… furioso: Αθλητές θεωρούν ότι θα αλλοιωθεί το DNA τους από το εμβόλιο. Με τα αναβολικά δεν αλλοιώνεται;

Ο μόδιστρος και fashion icon τα «είπε έξω από τα δόντια» για τους αντιεμβολιαστές και έκανε ειδική αναφορά στους αθλητές που δεν εμβολιάζονται.

Ο λόγος για τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος σε συνέντευξή του στο On Time δεν δίστασε να ψέξει -χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά- τον Στέφανο Τσιτσιπά για τη στάση που τηρεί έναντι του εμβολίου για τον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα, με πολύ αιχμηρό λόγο, ο Λάκης Γαβαλάς είπε:

«Απ’ ό,τι ξέρετε και λόγω της δουλειάς μου, συναναστρέφομαι με πάρα πολλούς νέους. Ιδιαίτερα αθλητές, γιατί έχω μια ευγενή άμιλλα, η οποία αποδεικνύει το πώς διατηρούμαι στα 70 μου. Αυτό σημαίνει ότι μιλάω με νέους ανθρώπους. Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν ότι θα αλλοιωθεί το σπέρμα και το DNA τους, αν κάνουν το εμβόλιο.

Αντικρούοντάς τους λέω: “Τα αναβολικά και τα διάφορα βοηθήματα που χρησιμοποιούν οι αθλητές δεν αλλοιώνουν το DNA και το γενετικό τους υλικό;”. Τελικά, περίπου το 60% τους πείθω να κάνουν το εμβόλιο. Παρόλο που η κυβέρνηση και άλλοι φορείς χρησιμοποιούν τη λέξη “υποχρεωτικό”, στους νέους δεν αρέσει αυτή η λέξη και αντιδρούν».

