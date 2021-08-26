search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 13:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2021 16:08

Λάκης Γαβαλάς… furioso: Αθλητές θεωρούν ότι θα αλλοιωθεί το DNA τους από το εμβόλιο. Με τα αναβολικά δεν αλλοιώνεται;

26.08.2021 16:08
gavalas_new

Ο μόδιστρος και fashion icon τα «είπε έξω από τα δόντια» για τους αντιεμβολιαστές και έκανε ειδική αναφορά στους αθλητές που δεν εμβολιάζονται.

Ο λόγος για τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος σε συνέντευξή του στο On Time δεν δίστασε να ψέξει -χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά- τον Στέφανο Τσιτσιπά για τη στάση που τηρεί έναντι του εμβολίου για τον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα, με πολύ αιχμηρό λόγο, ο Λάκης Γαβαλάς είπε:

«Απ’ ό,τι ξέρετε και λόγω της δουλειάς μου, συναναστρέφομαι με πάρα πολλούς νέους. Ιδιαίτερα αθλητές, γιατί έχω μια ευγενή άμιλλα, η οποία αποδεικνύει το πώς διατηρούμαι στα 70 μου. Αυτό σημαίνει ότι μιλάω με νέους ανθρώπους. Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν ότι θα αλλοιωθεί το σπέρμα και το DNA τους, αν κάνουν το εμβόλιο.

Αντικρούοντάς τους λέω: “Τα αναβολικά και τα διάφορα βοηθήματα που χρησιμοποιούν οι αθλητές δεν αλλοιώνουν το DNA και το γενετικό τους υλικό;”. Τελικά, περίπου το 60% τους πείθω να κάνουν το εμβόλιο. Παρόλο που η κυβέρνηση και άλλοι φορείς χρησιμοποιούν τη λέξη “υποχρεωτικό”, στους νέους δεν αρέσει αυτή η λέξη και αντιδρούν».

Διαβάστε επίσης

Δήμητρα Ματσούκα: Ποζάρει με μαγιό στα 47 της και οι κοιλιακοί της κόβουν την ανάσα (Photos/Video)

Michael Nader: Πέθανε ο «σύζυγος» της Alexis στη Δυναστεία, Dex Dexter

Αιμίλιος Χειλάκης: «Είμαι υπέρ του όρου «γυναικοκτονία» γιατί το πιο αδύναμο μέρος μιας οικογένειας είναι το θηλυκό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
japan-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπαλλήλους εργοστασίου – Τουλάχιστον 14 τραυματίες 

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

mougopetros-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο μουσικός – «Έλεγε πράγματα που φόβιζαν τη σύζυγό του» λέει ο δικηγόρος της

nunn panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επιδημία γρίπης στον Παναθηναϊκό: Οκτώ παίκτες και τρία μέλη της ομάδας ασθενείς, ζήτησαν αναβολή στο ματς με το Μαρούσι

sdoukou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου: «Δεν μπορεί κάποιος να ζητά χωρίς να συζητά» – Ζητάει… ρεαλιστικές συζητήσεις από τους αγρότες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

fidi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πόσο έξυπνα είναι τα φίδια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 13:49
japan-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπαλλήλους εργοστασίου – Τουλάχιστον 14 τραυματίες 

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

mougopetros-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο μουσικός – «Έλεγε πράγματα που φόβιζαν τη σύζυγό του» λέει ο δικηγόρος της

1 / 3